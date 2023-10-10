Mucize Doktor'un yıldızı Sinem Ünsal'ın sevgilisi bakın kim çıktı! Duyanlar çok şaşırdı

Çoban Yıldızı, Siyah Beyaz Aşk, Kızım, Mucize Doktor, Elbet Bir Gün ve Gizli Saklı gibi birçok başarılı projede yer alan ünlü oyuncu Sinem Ünsal başarılı oyunculuk performansı ve güzelliğiyle dikkat çekiyor. Özel hayatı da merak edilen ünlü ismin sevgilisi bakın kimmiş. Meğer herkes tanıyormuş...

Başarılı oyuncu Sinem Ünsal, kendisi gibi oyuncu Berk Cankat ile aşk yaşıyor. Cankat bu zamana kadar; Medcezir, Güzel Köylü, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Yıldızlar Şahidim, Bir Deli Rüzgar ve Sıfırıncı Gün gibi birçok projede yer aldı.

Sinem Ünsal, 21 Haziran 1993 tarihinde İzmir'in Eski Foça ilçesinde doğdu. Azeri kökenli bir baba ile Çerkes kökenli bir annenin ikinci çocuğu olarak dünyaya geldi.

İlkokul ve ortaokulu İzmir'de liseyi Manisa Cumhuriyet Anadolu Lisesinde okudu. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat bölümünden mezun oldu. 2017 yılından itibaren oyunculuk ve tiyatro ile ilgilendi.

2017 yılında FOX'ta yayımlanan Çoban Yıldızı adlı dizide Güneş karakterini, 2017-2018 yılları arasında Kanal D'de yayımlanan Siyah Beyaz Aşk adlı dizide ise Gülsüm Aslan karakterini canlandırdı.

2018-2019 yılları arasında TV8'de yayımlanan Kızım adlı dizide Sevgi Günay karakterine hayat verdi.

2019 yılında yayımlanmış Raif ile Letafet adlı tiyatro oyununda Letafet karakterini canlandırdı.[2] 2019-2021 yılları arasında yayımlanan Mucize Doktor adlı dizide çok sevilen Doktor Nazlı Gülengül karakterini canlandırdı.





