Mucize filminin yıldızı Seda Tosun anne oldu! Müjdeli haberi sosyal medyadan duyurdu

Senaristliğini ve yönetmenliğini Mahsun Kırmızıgül'ün üstlendiği 'Mucize' filmiyle büyük bir hayran kitlesine sahip olan Seda Tosun'dan güzel haber geldi. Geçtiğimiz yıl nikah masasına oturan ünlü oyuncu anne oldu.

Sosyal medya fenomeni Taner Ataş ile evlenen Seda Tosun nisan ayında hamile olduğunu duyurmuştu.

Bir süredir ekranlardan uzak olan Seda Tosun, bebeğini kucağına aldığını açıkladı. Bir kız bebek dünyaya getiren oyuncu, çocuğuna 'Lidya' ismini verdi.

"HOŞ GELDİN LİDYA BEBEK"

Sosyal medya kullanıcılarından Seda Tosun'a; "Hayırlı olsun", "Allah analı babalı büyütsün", "Maşallah her daim mutlu olun", "Hoş geldin Lidya bebek" ve "Sağlıklı, uzun ömürlü olsun inşallah, gözün aydın" şeklinde tebrik mesajları geldi.



