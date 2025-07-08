Mucizenin adı Sevda! 905 gram doğdu, günlerdir mücadele ediyordu! Hayata tutundu...

Batman'da 905 gram doğan Sevda bebek, 60 günlük yoğun bakım sürecinin ardından taburcu edildi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Sevda adı verilen bebek 27. haftada 905 gram olarak dünyaya geldi. Solunum cihazına bağlı olarak takip edilen bebekte, karaciğer altında serbest hava tespit edilmesi üzerine duruma müdahale edildi.

2 KİLO 70 GRAM AĞIRLIĞINA ULAŞTI

Erken doğan bebeklerin karşı karşıya kaldığı ciddi sağlık riskleri, Sevda Bebek için de kritik bir mücadeleye dönüştü. Sevda Bebek, 60 günlük yoğun bakım sürecinde 2070 grama ulaştı.

Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Selim Özkaya tarafından acilen ameliyata alınan Sevda Bebek’te, nadir görülen geniş mide delinmesi (perforasyonu) tespit edildi. Operasyonla mide perforasyonu başarıyla onarıldı. Anne sütüyle beslenmeye başlayan Sevda bebek taburcu edildi. Aile, sürece katkı sunan doktorlara ve hastane personeline teşekkür etti.