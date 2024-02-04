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    4. Mucizevi kurtuluş: 15'nci kattan aşağı atladı, hayatta kaldı! Düşüşü böyle görüntülendi

    Mucizevi kurtuluş: 15'nci kattan aşağı atladı, hayatta kaldı! Düşüşü böyle görüntülendi

    Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
    04.02.2024 15:03 | Son Güncelleme:
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    Sosyal medyada paylaşılan bir videoda Ukraynalı olduğu iddia edilen bir adamın, binanın 15'nci katından sallanarak kendini boşluğa bıraktığı görüldü. Bir arabanın üstüne çakıldığı görülen adamın o anlarına dair görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. İşte o anlar!

    Telegram'da paylaşılan bir videoda Ukraynalı olduğu belirtilen bir adam binanın 15'nci katından kendini aşağı attı.

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    ARABAYA ÇAKILDI, YAŞIYOR

    Adam bir arabaya ancak durabildi. Video sosyal medya viral oldu.

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    Ukraynalı adamın yaşadığı iddia edildi.

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