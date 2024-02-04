Mucizevi kurtuluş: 15'nci kattan aşağı atladı, hayatta kaldı! Düşüşü böyle görüntülendi

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda Ukraynalı olduğu iddia edilen bir adamın, binanın 15'nci katından sallanarak kendini boşluğa bıraktığı görüldü. Bir arabanın üstüne çakıldığı görülen adamın o anlarına dair görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. İşte o anlar!
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