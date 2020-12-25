Mucizevi şifa kaynağı: Zerdeçalın faydaları nelerdir?

Kış aylarında en büyük yardımcılardan olan zerdeçal, mide hastalılarından öksürüğe kadar birçok hastalıkta şifa bulmak amacıyla kullanılır. Bu yönüyle özellikle sağlığına önem verenlerin tercih etmesi gereken bir bitkidir. Uzmanlar tarafından sayısız faydası kanıtlanan zerdeçal hangi yemeklerde kullanılır? Zerdeçalın yararları nelerdir? İşte merak ettiğiniz tüm soruların yanıtları. Mucizevi Bitki Zerdeçalın Özellikleri Birçok hastalığa şifa niyetine tüketilen zerdeçal bitkisi sarı çiçekli ve büyük yapraklı bir bitkidir. Anavatanı Güney Asya’dır. Asya kökenli olan bu bitki Pakistan, Hindistan, Çin ve Bangladeş başta olmak üzere dünyanın farklı coğrafyalarında tüketilir. Safran kökü, Hint safranı gibi isimlerle de anılan zerdeçalın acımsı bir tadı vardır. Aktarlarda kolayca bulunabilen zerdeçal, mutfaklarda da en çok tercih edilen baharatlardan biridir. Tariflerin Vazgeçilmezi Zerdeçalın Kullanımı Zerdeçalın sağlığa olan faydaları bilim insanları tarafından kanıtlanınca, insanlar da bu baharatı daha çok kullanmaya yönelmişlerdir. Zerdeçalı günlük beslenme rutinine dahil etmeye çalışan kişilerin en sık merak ettiği sorulardan biri hiç şüphesiz “Zerdeçal nasıl kullanılır? olmuştur.

Günümüzde en güvenli yiyecekler arasında yer alan zerdeçal, kişilere kullanım açısından birçok alternatif sunar. Toz ya da yaş olarak tüketilebilen zerdeçal, genellikle yemeklerde baharat olarak kullanılır ve yemeğe farklı bir lezzet katar. Günümüzde ise en çok sebze yemeklerinde tercih edildiği bilinmektedir. Sebzeler fırınlanmadan önce üzerine zeytinyağı ile birlikte belirli bir oranda zerdeçal ilave edilebilir. Böylece pişirilen yemek yalnızca çok daha lezzetli olmakla kalmaz, aynı zamanda tam bir vitamin deposuna dönüşür. Tabii ki zerdeçal sebze yemeklerinin yanı sıra et yemeklerini de daha sağlıklı ve lezzetli bir hale getirmek için kullanılabilmektedir. Balık, tavuk, kırmızı et gibi besinleri pişirmeye başlamadan önce, soslama aşamasında hazırlanan sosun içerisine zerdeçal ilave edilebilir. Son olarak zerdeçal tahıllı gıdalar pişirirken de kullanılabilir. Pişirme esnasında eklenecek zerdeçal ile gıdaları çok daha faydalı bir hale getirmek mümkündür. Soğuk Havaların Vazgeçilmez Tarifi: Zerdeçal Çayı Yiyecekleri zerdeçal ile tatlandırabileceğiniz gibi zerdeçalı içecek olarak da tüketebileceğinizi biliyor muydunuz? Kışın soğuk havalarda gripten, öksürükten korunmak ve bağışıklığınızı güçlendirmek için zerdeçal çayı içebilirsiniz. Severek tüketilen bu çayı hazırlamak için hem kök hem de toz halinde zerdeçal kullanılabilir. Toz zerdeçal çok daha kolay bir kullanıma sahiptir. Bu nedenle kök halindeki zerdeçalı çayda kullanmak için toz haline getirebilirsiniz. Gelelim zerdeçal çayı tarifine:

Zerdeçal çayı hazırlamak için 1 litre kaynamış suya 1 - 2 tatlı kaşığı toz zerdeçal eklenmelidir. 10 dakika kadar demlenmesi için beklenmeli ve demlendikten sonra ise süzgeç yardımıyla süzülmelidir. İşte bu kadar! Eğer çayın tadından hoşlanmıyorsanız içerisine arzunuza göre bal, zencefil, karabiber ve bitkisel süt ekleyebilirsiniz. Böylece çayınızı çok daha lezzetli bir hale getirirken aynı zamanda besin değerini de artırabilirsiniz. Zerdeçal çayının olumlu etkilerinden faydalanmak için genellikle sabah kahvaltısıyla birlikte içilmesi önerilir. Ayrıca uzmanlar günlük olarak 1 - 2 kaşık zerdeçal tüketilmesini önermektedir. Vücudun Dostu Zerdeçal ve Eşsiz Faydaları Zerdeçal, güçlü antioksidan bileşikleri ile kullanabileceğiniz en etkili besin takviyelerinden biridir. Peki birçok hastalığa şifa olduğu bilinen zerdeçal ne işe yarar? Zerdeçal, sindirim sisteminden depresyona kadar birçok hastalığa iyi gelmektedir. Sayısız faydası bulunan zerdeçalı herhangi bir sağlık sorunu bulunmayan tüm bireyler gönül rahatlığıyla kullanabilir. İşte zerdeçalın bilinen faydarı:

Zerdeçalın içerisinde kurkumin yer alır. Bu doğal bir ‌‌antienflamatuvardır ve hastalıkların iyileşmesini hızlandırır. Soğuk kış günlerinde iltihap önleyici özelliğiyle, bakterilerle savaşarak bağışıklık sistemini güçlendirir.

Zerdeçalın içinde bulunan B6 vitamini seratonin hormonunun salgılanmasını sağlar. Bu yüzden depresyon ve melankoli hastalıklarına çözüm sunar. Hormonal dengeye olumlu etkileriyle ruh halini düzenleyerek, mutluluk verir.

Yapılan araştırmalar sonucu zerdeçalın unutkanlık üzerinde faydalı etkileri gözlemlenmiştir. Zerdeçal alzheimer hastalığı gibi pek çok psikiyatrik ve nörolojik hastalığa karşı koruyucu etkisiyle bilinir.

Zerdeçal sindirim sistemini düzenler ve lifli yapısı ile kabızlığa iyi gelir. Şişkinlik ve gaz sorunu yaşayanlar için doğal ve oldukça pratik bir çözüm sunar.

Zerdeçal hücresel yapıların güçlenmesini sağlar bu sayede kansere karşı koruma sağlar.

Bireylere birçok açıdan doğal şifa yöntemi sunan zerdeçal, çocuklar tarafından da tüketilmesi gereken bir besindir. Zeka gelişimini destekleyici özellikleri sayesinde çocukların zihinsel gelişiminde önemli bir rol oynar. Hafızayı ve bilişsel fonksiyonları güçlendirir. Damar yapısını güçlendirerek kalp ve damar hastalıklarına karşı koruma sağlar.