Bu atıştırmalıklara hayran kalmamak elde değil! Muffin kalıbıyla yapacağınız 3 muhteşem tarif...

Yalnızca kek yapmak için aldığınız ve uzun süre el sürmediğiniz muffin kalıplarını tekrar kullanmanın vakti geldi! Bu kalıpları birçok atıştırmalığı küçük porsiyonlarda sunmak için kullanabilirsiniz. Küçük porsiyonlu atıştırmalıklar özellikle kalabalık misafirler varken hayat kurtarabilir. İşte muffin kalıplarında hazırlayabileceğiniz 3 farklı atıştırmalık tarifi...
MALZEMELER
2 yufka
1 yumurta
3 yemek kaşığı yoğurt
1 su bardağı süt
100 gr beyaz peynir
Yarım çay bardağı sıvı yağ
Maydanoz
HAZIRLANIŞI
Süt, yoğurt, sıvı yağ ve yumurtayı çırpın.
Peyniri ezip karışımın içine ekleyerek bir sos oluşturun.
Muffin kalıplarını yağlayın.
2 yufkayı üst üste koyarak geniş çorba kaseleriyle 12 yuvarlak kesin.
Muffin kalıplarına yerleştirin.
Kalan yufka parçalarını muffin kalıplarına yerleştirdiğiniz yufkaların içine atın.
Sosu yufkaların üzerine paylaştırın.
Üzerine çörek otu veya susam dökün.
MALZEMELER
2 yumurta
Yarım su bardağı şeker
1 çay bardağı sıvı yağ
1 çay bardağı süt
2 su bardağı un
1 paket vanilya
1 tatlı kaşığı kabartma tozu
HAZIRLANIŞI
Yumurta ve şekeri çırpın.
Süt ve sıvı yağ ekleyip çırpın.
Un, vanilya ve kabartma tozunu ekleyip karıştırın.
Hamurun yarısını başka bir kaba döküp kakao ekleyin.
Muffin kalıbına tatlı kaşığıyla sırayla bir beyaz, bir siyah hamurdan dökün.
MALZEMELER
Hamuru için:
2.5 su bardağı ılık süt
1 yemek kaşığı şeker
Yaş ya da kuru maya
Yarım su bardağı sıvı yağ
2 tatlı kaşığı tuz
Sosu için:
3 yemek kaşığı domates salçası
2 su bardağı su
4 yemek kaşığı sıvı yağ
İç malzemeler:
Biber
İsteğinize göre salam, sucuk, sosis
HAZIRLANIŞI
Hamur için süt, maya ve şekeri karıştırın.
Yağ ve tuz ekleyin.
Yavaşça un ekleyin ve yoğurarak yumuşak bir hamur oluşturun.
Hamuru 1 saat mayalandırın.
Sos için tüm malzemeleri bir kapta karıştırın.
İç malzemeleri hazırlayın.
Hamurunuzu üçe bölün ve dikdörtgen şeklinde açın.
Üzerlerine sos, kaşar ve malzemeleri koyup rulo yapın.
İki parmak kalınlığında parçalar kesin.
Muffin kalıplarına yerleştirin.
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