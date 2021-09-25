Bu atıştırmalıklara hayran kalmamak elde değil! Muffin kalıbıyla yapacağınız 3 muhteşem tarif...

Yalnızca kek yapmak için aldığınız ve uzun süre el sürmediğiniz muffin kalıplarını tekrar kullanmanın vakti geldi! Bu kalıpları birçok atıştırmalığı küçük porsiyonlarda sunmak için kullanabilirsiniz. Küçük porsiyonlu atıştırmalıklar özellikle kalabalık misafirler varken hayat kurtarabilir. İşte muffin kalıplarında hazırlayabileceğiniz 3 farklı atıştırmalık tarifi...

MUFFIN KALIBINDA ŞİPŞAK KOLAY BÖREK

MALZEMELER

2 yufka

1 yumurta

3 yemek kaşığı yoğurt

1 su bardağı süt

100 gr beyaz peynir

Yarım çay bardağı sıvı yağ

Maydanoz

Çörek otu ya da susam

HAZIRLANIŞI

Süt, yoğurt, sıvı yağ ve yumurtayı çırpın.

Peyniri ezip karışımın içine ekleyerek bir sos oluşturun.

Muffin kalıplarını yağlayın.

2 yufkayı üst üste koyarak geniş çorba kaseleriyle 12 yuvarlak kesin.

Muffin kalıplarına yerleştirin.

Kalan yufka parçalarını muffin kalıplarına yerleştirdiğiniz yufkaların içine atın.

Sosu yufkaların üzerine paylaştırın.

Üzerine çörek otu veya susam dökün.

180 derecede 20 dakika pişirin.

MUFFIN KALIBINDA ZEBRA KEK

MALZEMELER

2 yumurta

Yarım su bardağı şeker

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı süt

2 su bardağı un

1 paket vanilya

1 tatlı kaşığı kabartma tozu

1.5 yemek kaşığı kakao

HAZIRLANIŞI

Yumurta ve şekeri çırpın.

Süt ve sıvı yağ ekleyip çırpın.

Un, vanilya ve kabartma tozunu ekleyip karıştırın.

Hamurun yarısını başka bir kaba döküp kakao ekleyin.

Muffin kalıbına tatlı kaşığıyla sırayla bir beyaz, bir siyah hamurdan dökün.

180 derecede 30 dakika pişirin.

MUFFIN PİZZA

MALZEMELER

Hamuru için:

2.5 su bardağı ılık süt

1 yemek kaşığı şeker

Yaş ya da kuru maya

Yarım su bardağı sıvı yağ

2 tatlı kaşığı tuz

6 su bardağı un

Sosu için:

3 yemek kaşığı domates salçası

2 su bardağı su

4 yemek kaşığı sıvı yağ

Tuz

İç malzemeler:

Biber

İsteğinize göre salam, sucuk, sosis

Rendelenmiş kaşar peyniri

HAZIRLANIŞI