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Bu atıştırmalıklara hayran kalmamak elde değil! Muffin kalıbıyla yapacağınız 3 muhteşem tarif...

24.09.2021 14:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muffin kalıpları gereksiz bir mutfak aleti gibi görülebilir. Fakat muffin kalıplarını yalnızca küçük kekler yapmak için değil, daha birçok atıştırmalığı küçük porsiyonlarda hazırlamak için kullanabilirsiniz. Bir muffin kalıbında neler yapılabilir, birlikte göz atalım...

Bu atıştırmalıklara hayran kalmamak elde değil! Muffin kalıbıyla yapacağınız 3 muhteşem tarif...

Yalnızca kek yapmak için aldığınız ve uzun süre el sürmediğiniz muffin kalıplarını tekrar kullanmanın vakti geldi! Bu kalıpları birçok atıştırmalığı küçük porsiyonlarda sunmak için kullanabilirsiniz. Küçük porsiyonlu atıştırmalıklar özellikle kalabalık misafirler varken hayat kurtarabilir. İşte muffin kalıplarında hazırlayabileceğiniz 3 farklı atıştırmalık tarifi...

MUFFIN KALIBINDA ŞİPŞAK KOLAY BÖREK

MALZEMELER

  • 2 yufka

  • 1 yumurta

  • 3 yemek kaşığı yoğurt

  • 1 su bardağı süt

  • 100 gr beyaz peynir

  • Yarım çay bardağı sıvı yağ

  • Maydanoz

  • Çörek otu ya da susam

HAZIRLANIŞI

  • Süt, yoğurt, sıvı yağ ve yumurtayı çırpın.

  • Peyniri ezip karışımın içine ekleyerek bir sos oluşturun.

  • Muffin kalıplarını yağlayın.

  • 2 yufkayı üst üste koyarak geniş çorba kaseleriyle 12 yuvarlak kesin.

  • Muffin kalıplarına yerleştirin.

  • Kalan yufka parçalarını muffin kalıplarına yerleştirdiğiniz yufkaların içine atın.

  • Sosu yufkaların üzerine paylaştırın.

  • Üzerine çörek otu veya susam dökün.

  • 180 derecede 20 dakika pişirin.

MUFFIN KALIBINDA ZEBRA KEK

MALZEMELER

  • 2 yumurta

  • Yarım su bardağı şeker

  • 1 çay bardağı sıvı yağ

  • 1 çay bardağı süt

  • 2 su bardağı un

  • 1 paket vanilya

  • 1 tatlı kaşığı kabartma tozu

  • 1.5 yemek kaşığı kakao

HAZIRLANIŞI

  • Yumurta ve şekeri çırpın.

  • Süt ve sıvı yağ ekleyip çırpın.

  • Un, vanilya ve kabartma tozunu ekleyip karıştırın.

  • Hamurun yarısını başka bir kaba döküp kakao ekleyin.

  • Muffin kalıbına tatlı kaşığıyla sırayla bir beyaz, bir siyah hamurdan dökün.

  • 180 derecede 30 dakika pişirin.

MUFFIN PİZZA

MALZEMELER

Hamuru için:

  • 2.5 su bardağı ılık süt

  • 1 yemek kaşığı şeker

  • Yaş ya da kuru maya

  • Yarım su bardağı sıvı yağ

  • 2 tatlı kaşığı tuz

  • 6 su bardağı un

Sosu için:

  • 3 yemek kaşığı domates salçası

  • 2 su bardağı su

  • 4 yemek kaşığı sıvı yağ

  • Tuz

İç malzemeler:

  • Biber

  • İsteğinize göre salam, sucuk, sosis

  • Rendelenmiş kaşar peyniri

HAZIRLANIŞI

  • Hamur için süt, maya ve şekeri karıştırın.

  • Yağ ve tuz ekleyin.

  • Yavaşça un ekleyin ve yoğurarak yumuşak bir hamur oluşturun.

  • Hamuru 1 saat mayalandırın.

  • Sos için tüm malzemeleri bir kapta karıştırın.

  • İç malzemeleri hazırlayın.

  • Hamurunuzu üçe bölün ve dikdörtgen şeklinde açın.

  • Üzerlerine sos, kaşar ve malzemeleri koyup rulo yapın.

  • İki parmak kalınlığında parçalar kesin.

  • Muffin kalıplarına yerleştirin.

  • 200 derecede 30 dakika pişirin.
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