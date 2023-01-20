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Müge Anlı bile duyduklarına inanamadı! Yengesiyle kaçtığı iddia edilen adamdan şoke eden itiraf: "Karımın şiddeti yüzünden..."

20.01.2023 10:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına eşi Halil Kural'ın yengesiyle kaçtığını iddia eden Anakadın Hanım'ın sözleri damga vurdu. Müge Anlı'nın ekibi Halil Kural'a ulaştı. İddiaları yalanlayan adamın sözleri ekran başındakileri şaşırttı. Halil Kural iddia edildiği gibi yengesiyle kaçmadığını eşinin şiddeti yüzünden evi terk ettiğini söyledi. İşte Müge Anlı ile Tatlı Sert programına damga vuran olay...

Müge Anlı bile duyduklarına inanamadı! Yengesiyle kaçtığı iddia edilen adamdan şoke eden itiraf: "Karımın şiddeti yüzünden..."

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında iftiralar havada uçuştu. Anakadın Hanım, eşi Halil Kural'ın 11 Aralık'ta eski yengesi Elvan ile Burdur'dan Muğla, Milas'a kaçtığını öne sürdü. Müge Anlı ve ekibi Halil Kural'ı Fethiye'de buldu. Halil Bey'in itirafı Müge Anlı ile Tatlı Sert izleyicilerini şaşırttı.

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EŞİNİN YENGESİYLE KAÇTIĞINI İDDİA ETMİŞTİ: GERÇEK ÇOK FARKLI ÇIKTI!

Eşinin haber alamadığı için endişeli olduğu aktarılan Halil Kural, Eşimden şiddet gördüğüm için gittim" dedi. Halil Kural'ın açıklamaları stüdyodakileri şaşırttı. Müge Anlı ile Tatlı Sert programına Anakadın Hanım'ın görümcesi de bağlandı. Genç kadının, "Anakadın kayınvalidesini bıçakladı" sözleri üzerine Müge Anlı stüdyosundaki izleyiciler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

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MÜGE ANLI'DA STÜDYO KARIŞTI

Daha evliliklerinin ilk yıllarında anlaşmazlıklar yaşadıklarını vurgulayan Halil Bey, "2000 ylında evlendim, 2001 yılında çocuğum oldu. 'Senden boşanacağım' dedi. Şiddet uyguladı. Tehdit etti." ifadelerini kullandı.

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"BUNCA YIL ÇOCUĞUM İÇİN DAYANDIM"

Karısından şiddet gördüğünü iddia eden Halil Kural bu zamana dek çocuğu için eşine dayandığını söyledi.

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"KARIM, 'SENİ ÖLDÜRÜRÜM!' DİYEREK TEHDİT ETTİ"

Eşi Anakadın'ın köydeki tarlaları, ev, araba ve paraları istediğini söyleyen Halil Bey tehdit edildiğinin altını çizdi.

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Eşinin "Bunları vermezsen seni öldürürüm" dediğini öne süren Halil Bey'in açıklamaları Müge Anlı ile Tatlı Sert programına damga vurdu.

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Anakadın'ın eşi Halil Kural'a bağırarak vurduğu görüntüler ise olay oldu. Müge Anlı yaşananlar karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

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