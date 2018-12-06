TREND

Müge Anlı Birgül Memiş'in DNA testi sonucunu açıkladı stüdyo bir anda karıştı

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
YAŞAM  | 06.12.2018 13:26 | Son Güncelleme

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Faruk adında bir şahıs, 4 yaşındaki çocuğun kendisinden olduğunu düşünerek DNA testi istedi. DNA testinin olumsuz sonuçlanmasının ardından Faruk, canlı yayında çocuğun annesi Birgül'e saldırdı.

Müge Anlı Birgül Memiş'in DNA testi sonucunu açıkladı stüdyo bir anda karıştı

Müge Anlı'da yine akıllara durgunluk veren bir olay gün yüzüne çıktı. 4 yaşındaki oğlunu göremediği için Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvuran Birgül, canlı yayında saldırıya uğradı.

Birgül, bir kişiden çocuk yaptıktan sonra Faruk ile tanışarak onun evine yerleşti. Burda hamilelik sürecini geçiren Birgül, Görkem adında bir erkek çocuk dünyaya getirdi. Daha sonra Faruk'tan da ayrılan Birgül, Faruk'un çocuğunu kendine göstermediği gerekçesiyle programa başvuruda bulundu.

1924814_6_1544089103yqzAP

FARUK, ÇOCUĞUN KENDİNDEN OLDUĞUNA İNANIYORDU

Faruk, Birgül'ün kendisinden ayrılmasının ardından Görkem'in kendi çocuğu olduğu düşüncesiyle bakmaya başladı. Toplamda Görkem'e 4 yıl bakan Faruk, canlı yayında yapılan DNA sonucuyla hayatının şokunu yaşadı.

1924814_5_15440891037j62O

FARUK CANLI YAYINDA BİRGÜL'E SALDIRDI

Müge Anlı canlı yayında yaptığı açıklamada, yapılan 19 ayrı test sonucunda Görkem'in babasının Faruk olamayacağını duyurdu. bu sözlerin üzerine Faruk canlı yayında Birgül'e saldırıda bulundu. Programda saldırının ardından apar topar reklama gidildi.

1924814_4_1544089103OlcC7

"BEN ÇOCUĞUMA SONUNA KADAR BAKACAĞIM"

Birgül, Faruk'un saldırısının ardından konuştu. Birgül, "Çocuk benim çocuğum, sonuna kadar bakacağım" dedi.

1924814_3_1544089103c6NzS

"FARUK'UN YAPTIĞI DOĞRU DEĞİL"

Müge Anlı Birgül'ün Faruk'a çocuğun kendisinden olmadığını fakat bu durumun köy yerinde yanlış karşılanacağını düşündüğü gerekçesiyle böyle bir saldırıda bulunduğunu söyledi. Anlı, "Faruk biraz bunu bence arbalarına bir tepki olarak verdiğini düşünüyorum. Faruk'un da aklında soru işaretleri var. Sakinleşsin konuşacağız" dedi.


Meğer hepsini planlamış! Asansörde şok görüntülerMeğer hepsini planlamış! Asansörde şok görüntüler
Görüntüler Antalya'da çekildi! Ayinin nedenini böyle açıkladılarGörüntüler Antalya'da çekildi! Ayinin nedenini böyle açıkladılar
İstanbul semalarında panik! Korku dolu anlar...İstanbul semalarında panik! Korku dolu anlar...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
müge anlı birgül memiş

En Çok Okunan Trend Haberler

Misty Copeland derin yırtmacıyla olay oldu

Misty Copeland derin yırtmacıyla olay oldu

Meral Kaplan annesini ve kardeşini tekme tokat dövdü! O anlar kamerada...

Meral Kaplan annesini ve kardeşini tekme tokat dövdü! O anlar kamerada...

Jason Momoa yapı çıplak dolaştı!

Jason Momoa yapı çıplak dolaştı!

Çırılçıplak soyunup fotoğraf çekildiler

Çırılçıplak soyunup fotoğraf çekildiler

İlginizi Çekebilir

Yollar kapandı, kar kalınlığı 1 metre!

Yollar kapandı, kar kalınlığı 1 metre!

27 yıldır Atatürk Havalimanı'nda yaşamını sürdürüyor: Burası benim evim gibi!

27 yıldır Atatürk Havalimanı'nda yaşamını sürdürüyor: Burası benim evim gibi!

Her şey sağlık için! Testisler fora

Her şey sağlık için! Testisler fora

Çengel boynuzlu dağ keçisi böyle görüntülendi

Çengel boynuzlu dağ keçisi böyle görüntülendi

Market çalışanları ilişkiye girerken kameraya yakalandı!

Market çalışanları ilişkiye girerken kameraya yakalandı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rüyada gelinlik görmek ne demektir? Gelinlik görmek, gelinlik giymek ile ilgili rüya tabirleri

Rüyada gelinlik görmek, gelinlik giymek ne demektir?

Loto milyoneri tüm parasını bunun için harcadı!

Loto milyoneri tüm parasını bunun için harcadı!

Demre'de Noel Baba ayini

Görüntüler Antalya'da çekildi! Ayinin nedenini böyle açıkladılar

İstanbul'da art arda inişe geçtiler! İzleyenler dehşete kapıldı

İstanbul semalarında panik! Korku dolu anlar...

Trabzon'da akılalmaz olay! Ayıları önce kovaladı sonra özür dileyip bal verdi

Kovaladığı ayıdan bakın nasıl özür diledi!

Poşetleri giyip sokağa çıkıyor! Sebebi çok ilginç

Poşetleri giyip sokağa çıkıyor! Sebebi çok ilginç

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.