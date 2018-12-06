Müge Anlı Birgül Memiş'in DNA testi sonucunu açıkladı stüdyo bir anda karıştı

Müge Anlı'da yine akıllara durgunluk veren bir olay gün yüzüne çıktı. 4 yaşındaki oğlunu göremediği için Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvuran Birgül, canlı yayında saldırıya uğradı.

Birgül, bir kişiden çocuk yaptıktan sonra Faruk ile tanışarak onun evine yerleşti. Burda hamilelik sürecini geçiren Birgül, Görkem adında bir erkek çocuk dünyaya getirdi. Daha sonra Faruk'tan da ayrılan Birgül, Faruk'un çocuğunu kendine göstermediği gerekçesiyle programa başvuruda bulundu.

FARUK, ÇOCUĞUN KENDİNDEN OLDUĞUNA İNANIYORDU

Faruk, Birgül'ün kendisinden ayrılmasının ardından Görkem'in kendi çocuğu olduğu düşüncesiyle bakmaya başladı. Toplamda Görkem'e 4 yıl bakan Faruk, canlı yayında yapılan DNA sonucuyla hayatının şokunu yaşadı.

FARUK CANLI YAYINDA BİRGÜL'E SALDIRDI

Müge Anlı canlı yayında yaptığı açıklamada, yapılan 19 ayrı test sonucunda Görkem'in babasının Faruk olamayacağını duyurdu. bu sözlerin üzerine Faruk canlı yayında Birgül'e saldırıda bulundu. Programda saldırının ardından apar topar reklama gidildi.