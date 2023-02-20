Müge Anlı bugün var mı, yok mu? Müge Anlı ne zaman başlıyor? 20 Şubat 2023 ATV yayın akışı

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı programı ile ilgili detaylar ATV izleyicileri tarafından merak konusu oldu. Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da hissedilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından deprem özel yayınları ekrana geldi. Kanalların yavaş yavaş dizilere yayın akışlarında yer vermelerinin ardından Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yayınlanıp yayınlanmayacağı merak edildi. Peki, Müge Anlı bugün var mı, yok mu? 20 Şubat 2023 ATV yayın akışı...

MÜGE ANLI BUGÜN VAR MI, YOK MU?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, ATV yayın akışında yar alıyor.

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, ATV yayın akışına göre 20 Şubat 2023 Pazartesi günü saat 10.00'da başlıyor.

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Yerli Dizi Tekrar

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Bir Küçük Gün Işığı

