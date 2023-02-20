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Müge Anlı bugün var mı, yok mu? Müge Anlı ne zaman başlıyor? 20 Şubat 2023 ATV yayın akışı

20.02.2023 09:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müge Anlı ile Tatlı Sert programının bugün canlı olarak ekrana gelip gelmeyeceği merak konusu oldu. 10 ilde büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler sonrası birçok kanal yayın akışında değişikliğe gitti. Peki, Müge Anlı bugün var mı, yok mu? Müge Anlı ne zaman başlıyor? İşte 20 Şubat 2023 ATV yayın akışı...

Müge Anlı bugün var mı, yok mu? Müge Anlı ne zaman başlıyor? 20 Şubat 2023 ATV yayın akışı

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı programı ile ilgili detaylar ATV izleyicileri tarafından merak konusu oldu. Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da hissedilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından deprem özel yayınları ekrana geldi. Kanalların yavaş yavaş dizilere yayın akışlarında yer vermelerinin ardından Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yayınlanıp yayınlanmayacağı merak edildi. Peki, Müge Anlı bugün var mı, yok mu? 20 Şubat 2023 ATV yayın akışı...

Müge Anlı'nın eski eşi Burhan Akdağ kimdir? Burhan Akdağ ve Müge Anlı ne zaman boşandı, boşanma sebepleri nedir?

MÜGE ANLI BUGÜN VAR MI, YOK MU?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, ATV yayın akışında yar alıyor.

Müge Anlı'nın eski eşi Burhan Akdağ kimdir? Burhan Akdağ ve Müge Anlı ne zaman boşandı, boşanma sebepleri nedir?

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, ATV yayın akışına göre 20 Şubat 2023 Pazartesi günü saat 10.00'da başlıyor.

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Yerli Dizi Tekrar
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Bir Küçük Gün Işığı

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