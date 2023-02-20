Müge Anlı bugün var mı, yok mu? Müge Anlı ne zaman başlıyor? 20 Şubat 2023 ATV yayın akışı

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı programı ile ilgili detaylar ATV izleyicileri tarafından merak konusu oldu. Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da hissedilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından deprem özel yayınları ekrana geldi. Kanalların yavaş yavaş dizilere yayın akışlarında yer vermelerinin ardından Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yayınlanıp yayınlanmayacağı merak edildi. Peki, Müge Anlı bugün var mı, yok mu? 20 Şubat 2023 ATV yayın akışı...
Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, ATV yayın akışında yar alıyor.
Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, ATV yayın akışına göre 20 Şubat 2023 Pazartesi günü saat 10.00'da başlıyor.
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Yerli Dizi Tekrar
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Bir Küçük Gün Işığı