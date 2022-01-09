Son dakika: Müge Anlı canlı yayında arıyordu! Ölü bulunan Batuhan Yiğit son konuşmasında açıkladı! 'Sır verdim...'

Son dakika... Denizli'de kayıp olan 23 yaşındaki hemşire Batuhan Yiğit'in annesi Müge Anlı'dan yardım istemişti. İstanbul'da bir hastanede hemşire olarak göreve başlayacak olan 23 yaşındaki Batuhan Yiğit evden arkadaşlarıyla görüşmeye çıktıktan sonra bir daha eve dönmedi.

Yiğit'in annesi ve ablası Müge Anlı ile Tatlı Sert Programı'na çıkmış ve bir süre sonra Yiğit'ten kötü haber gelmişti. Müge Anlı'da aranan Batuhan Yiğit Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda ölü bulundu. Ölüm haberi genç adamın arkadaşlarını ve ailesini yasa boğarken Batuhan Yiğit'in son konuşması da ortaya çıktı.

TEHDİT EDİLMİŞ

Abla Buket Yiğit kardeşi ile son konuştuğunda Batuhan'ın üzgün olduğunu söyledi. Abla Yiğit, Müge Anlı'ya son konuşmalarını şöyle anlattı:

"En son konuştuğumuzda biraz üzgün gibiydi. Neden üzgün olduğunu sorduğumda üniversiteden Kemal diye bir arkadaşıyla aralarının bozuk olduğunu ve ona bir sırrını verdiğini söyledi. Ama Kemal'de Batuhan'a sırrını kız arkadaşına söylerim diye tehdit etmiş. O yüzden bundan sonra kimseye sırrımı vermeyeceğim demişti. Ben o sırrın ne olduğunu sorduğumda bana da anlatmak istemedi."



