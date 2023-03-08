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Müge Anlı canlı yayında isyan etti! "Bazı insanlar çok nankör..."

08.03.2023 10:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müge Anlı, programını 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün önemine vurgu yaparak açtı. Stüdyodaki bazı kadın izleyicilerine söz veren ünlü gazetecinin açıklamaları programa damga vurdu. Geçmişte Bulgaristanlı Nuriye teyzeyi öldü sandığı oğluna kavuşturan Müge Anlı, bazı eski konuklarının vefasızlığından dem vurup serzenişte bulundu. Müge Anlı'nın "Bazı insanlar çok nankör!" diyerek başladığı sözler dikkat çekti.

Müge Anlı canlı yayında isyan etti! "Bazı insanlar çok nankör..."

Müge Anlı canlı yayında '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' mesajı verdi. Kadınlar konusunda herkesin üzerine sorumluluk düştüğünü belirten araştırmacı gazeteci Müge Anlı bugünün anlam ve önemine vurgu yaptı. Daha sonra stüdyosundaki seyircilere söz veren Müge Anlı'nın açıklamaları programa damga vurdu.

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Müge Anlı, öldü sandığı oğluna kavuşturduğu Bulgaristanlı Nuriye Hanım'ı anımsatıp şu açıklamayı yaptı:

"Nuriye Teyze hoş geldin. Bak, bazı insanlar çok nankör. Şöyle nankör: Bu kadar uğraşıyorsun. Sonra bir bakıyorsun, işini çözdükten sonra sana kapısını kapatıyor. Bazı insanlar da yıllarca seni bir ailenin ferdi olarak görüyor. Yanında oluyor. Boş zamanında teşekküre geliyor. İşte Nuriye Teyze onlardan biri. Öldü sandığı oğlunu yıllar sonra stüdyomuzda bulmuştu. Ben de öyle sanmıştım ne yalan söyleyeyim. Her zaman bizimle, çiçekler gönderir. Hediyeler gönderir. Bir de sen eli ne kadar becerikli bir kadınsın. Çok teşekkür ediyorum"

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MÜGE ANLI CANLI YAYININDA GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Duygulandığı gözlenen Nuriye Hanım, canlı yayında gözyaşlarına boğuldu.

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"SİZİN SAYENİZDE AYAKTA KALDIM"

"Müge Hanım, biliyorsunuz ben çok kötü bir durumdaydım. Şu an ayaktaysam sizin sayenizde. Siz beni ayakta tutuyorsunuz. Ben sizin hakkınızı hiçbir zaman ödeyemem. Ne yapsam ödeyemem..."

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