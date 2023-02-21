Müge Anlı çorbası isteyerek hafızalara kazınmıştı! Necati amca 17 gün sonra kızını ilk defa gördü!

Tüm Türkiye 6 Şubat sabahı deprem haberleriyle sarsıldı. Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem büyük yıkımlara ve can kayıplarına neden oldu. Depremden en çok etkilenen şehirlerin başında gelen Hatay'da da birçok kayıp yaşandı. Hatay'ın Antakya ilçesinde enkaz altında kalan ve depremin 146'ncı saatinde kurtarılan Necati amca sağlık ekiplerinden Müge Anlı çorbası istemiş ve bunun hayali ile hayata tutunduğunu dile getirmişti. Necati amca Müge Anlı ile canlı yayında buluştu ve depremden sonra günlerdir görmediği kızını da gördü....

Evini, eşini, 9 torununu, gelini ve oğlunu depremde kaybeden Necati amca bugünde Müge Anlı canlı yayınına katıldı. 17 gündür kızını göremeyen Necati amcaya Müge Anlı bir sürpriz yaptı ve canlı yayında baba kızı görüştürdü...

Depremden sonra Nevşehir Devlet Hastanesi'ne sevk edilen ve burada tedavi gören Menekşe Özdemir'in yanına bir muhabir gönderen Anlı, 'Sana sürprizim olsun' diyerek kızını canlı yayında Necati amcaya gösterdi.

STÜDYODA DUYGUSAL ANLAR

Kızı Menekşe ve Necati amcanın buluşması stüdyoda duygusal anların yaşanmasına neden oldu. Necati amcanın kızına 'Dünyada en çok istediğim şey şuanda yanımda olman' sözleri yürekleri burktu. Müge Anlı'da baba kızın buluşmasını izlerken zor anlar yaşadı.

İSTANBUL'A SEVK EDİLECEK

Müge Anlı ise canlı yayında müjdeli haberi verdi. Anlı, Necati amcanın kızının İstanbul'a sevk edileceğini ve ailece bir araya gelebileceklerini söyledi. Menekşe'nin sevki ambulans uçak ya da helikopter uçakla gerçekleştirilecek.

