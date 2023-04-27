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Müge Anlı'da akıllara durgunluk veren olay! "Aşeriyorum" diyerek sürekli dönerciye gidiyordu! Gerçek bambaşka çıktı

27.04.2023 13:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müge Anlı kayıplara karışan eşi Esra Hanım'ı arayan Ferdi Özer'i konuk etti. 7 aydır hamile olduğunu söyleyen eşi tarafından kandırıldığını belirten Ferdi Özer, Müge Anlı'dan yardım istedi. 16 Nisan'da Balıkesir'de kaybolan 27 yaşındaki kadına ilişkin iddialar Müge Anlı ile Tatlı Sert stüdyosundaki seyircileri şaşırttı. Müge Anlı yapılan açıklamalar karşısında ne diyeceğini bilemedi. İşte detaylar...

Müge Anlı'da akıllara durgunluk veren olay! "Aşeriyorum" diyerek sürekli dönerciye gidiyordu! Gerçek bambaşka çıktı

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına 27 yaşındaki eşi Esra Hanım'ı arayan Ferdi Özer'in sözleri damga vurdu. 16 Nisan'da Balıkesir'de kayıplara karışan eşinin 7 aydır "Hamileyim" diyerek kendisini kandırdığını belirten Ferdi Bey, Müge Anlı'dan eşinin bulunmasını istedi. Genç kadının çocuğu olmadığı için üzüldüğü ve bu sebeple yalan söylediği ortaya çıktı.

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HAMİLE OLMADIĞI GERÇEĞİ ZAYIFLAYINCA ORTAYA ÇIKTI

Bebek alışverişi yaptığı öğrenilen Esra Özer'in yalan söylediği ise kilo verdiği fark edilince ortaya çıktı. Esra Hanım'ın bir gün evden çıkıp bir daha dönmediğini belirten Ferdi Özer "Eşimin, aşerdiği için sürekli dönerciye gittiğini sanıyordum..." dedi.

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"ÇOCUK SAHİBİ OLAMADIĞI İÇİN PSİKOLOJİSİ BOZULDU"

Ferdi Bey, onun Hasan adlı dönerciye kaçmış olabileceğini iddia etti.

Bir gün eşi işte olduğu sırada eşyaları ve elektrik süpürgesini alıp kaybolan kızına ilişkin konuşan Selin Hanım, onun çocuk sahibi olamadığı için psikolojisinin bozulduğunu belirtti.

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"SÜREKLİ DOKTORA GİDİP TAHLİL YAPTIRALIM DİYORDU"

Selin Hanım şu açıklamayı yaptı:

"Devamlı 'Doktora gidelim anne, tahlil yaptıralım' diyordu. 4 yıl uğraştı. Bir gün kalktığımda 'Ben hamileyim' dedi. Ben 'Ona sıkıntı yapma bir gün olur' diyordum.'

ŞÜPHELİ DAVRANIŞLARI SONRASI GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Ferdi Bey, "Bir şeylerden şüpheleniyordum. Onu uyarmaya çalıştım. Israrla gittiği bir yer vardı." dedi. Müge Anlı bunun üzerine şu açıklamayı yaptı:

"Esra 4 yıldır çocuk sahibi olmaya çalışıyor. Sonra bir gün hamile olduğunu söyleyerek geliyor. Hatta beşik falan da alıyorlar. Ama kayıplara karışan Esra'nın aslında hamile olmadığı anlaşılıyor. O aslında biraz toplu bir kadın. Hatta fotoğraflar filan çektirmiş. Hamile kıyafetleri giyip karnının fotoğrafını çekmiş. Kaybolduktan sonra, siz Nazlı'ya gitmişsiniz. Nazlı da "Esra'yı aramayın. O, benimle aynı dönercide çalışan Hasan Şahin ile gitti. Sürekli bizim dükkana geliyordu. Hatta düşük yaptı. Size de söylemekten korktu. Bu yüzden kaçmış olabilir' demiş. Doğru mu?"

Ferdi Bey yaşananlar üzerine sağlık ocağına gittiğini ve eşinin burada kaydının bulunmadığını söyledi.

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