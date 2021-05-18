Müge Anlı'da akıllara durgunluk veren olay: Lütfiye, Nezen ardından Şehnaz gündeme geldi!

Lütfiye Gündüz'ün kaybıyla Nezen Germiyen cinayeti ve 20 yıl önce kaybolan Şehnaz Kahraman arasındaki bağlantı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te araştırılıyor. Peki, 20 yıldır kayıp Şehnaz Kahraman'a ne oldu, bu kadınların arasındaki bağ nedir?

AYNI ŞEHİR ÜÇ FARKLI KAYIP KADIN

13 yaşında öldürülen Nezen Germiyen cinayeti ve 8 yıldır kayıp olarak aranan Lütfiye Gündüz olayının ardından 20 yıldır kayıp olan Şehnaz Kahraman'ın akıbeti izleyici tarafından merak konusu oldu.



AYNI İSİMLE KONUŞMALARI KAFA KARIŞTIRDI

30 Nisan 2013 tarihinde ortadan kaybolan dört çocuk annesi Lütfiye Gündüz'ün son aramaları ortaya çıktı. Bu tarihte en son Ramazan Özcan adlı şahsı yaklaşık 5 kez aradığı ortaya çıkarken, 20 yıl önce kaybolan Şehnaz Kahraman’ın olayıyla da bağlantısı olduğu belirlendi. Şehnaz Kahraman'ın ise Ramazan Özcan ile 240 telefon kaydı ortaya çıktı.

OLAYIN PEŞİNE DÜŞÜLMEMESİ ŞÜPHELERİ ARTTIRDI

Şehnaz Kahraman’ın yaklaşık 1200 TL’lik faturasının olduğunun altını çizen Müge Anlı, canlı yayında bu dökümler içinde en çok Ramazan Özcan’ın adının geçtiğini belirtti.

Aynı zamanda borcu olduğu için evden ayrıldığı öne sürülen Şehnaz Kahraman'ın şüpheli şekilde ortadan kaybolması üzerine kimsenin olayın peşine düşmemesi şüpheleri arttırdı.

