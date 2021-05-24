Müge Anlı'da beklenen an geldi: Eşinin amcası ile yasak aşk yaşayan kadın kararını duyurdu!

ATV'nin sevilen sabah programlarından olan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün yine heyecan dolu anlar yaşandı. Ankara'nın Mamak ilçesinde 6 Mayıs'ta kaybolan Seda Aksu'nun eşi Hayati Aksu'nun amcası Emir Aksu ile birlikte kaçtığı ortaya çıktı. Geçtiğimiz bölüm birbirlerini suçlayan çift, 24 Mayıs Pazartesi günü izleyici karşısına yeni bölümde aralarındaki ilişkiyi itiraf etti.

KARARINI DEĞİŞTİRDİ

Geçtiğimiz bölümde birbirlerini suçlayan yasak aşk yaşayan sözde amca ve yeğenin kararında değişiklik meydana geldi. Önceki bölüm aşklarını arkasında duran Seda Aksu, ailesinin konuşmaları üzerine ailesi ile gitmeye karar verdi.

AMCA VE YEĞEN'İN FOYASI ORTAYA ÇIKTI

Önce yasak ilişki yaşayıp sonrasında da eşlerine dönmek isteyince gelin ve amca birbirlerini suçlamıştı. Cuma günü yayınlanan son bölümde Seda Aksu, Emir Aksu tarafından zorla kaçırıldığını öne sürerek "Beni iyi ki buldunuz Müge Abla" demişti. Müge Anlı'nın "Sözde amca" olarak tanımladığı Emir Aksu ise, Seda beni kandırdı, suçlamalarında bulundu.

İLİŞKİLERİNİN ARKASINDA DURDU

22 yıllık eşi Gülüş Aksu ve üç çocuğunu terk eden Emir Bey, aşkının arkasında olduğunu söyledi. Aksu ailesinden gelen tepkilerine rağmen evleneceklerini söylemesi ise herkesi şaşkına çevirdi.

Öte yandan Emir Aksu'nun Seda Hanım'ın uygunsuz fotoğrafını yeğenine atması ise canlı yayında tartışıldı. Ailesinin evine dönmesini istediği Seda, ''Emir bana 15 gün el bebek gül bebek baktı'' ifadelerini kullanmıştı.



