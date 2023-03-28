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Müge Anlı'da bir Palu ailesi vakası daha! "Gelinim oğlumun ruh sağlığını bozdu" deyip isyan etti: "Oğlum havlıyor!"

28.03.2023 10:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müge Anlı, bugün canlı yayında Palu ailesi vakasına benzer bir durumu ele aldı. "3 kere izledim anlattıklarınızı, hiç aklıma yatmadı. Anladığım kadarıyla başınıza akıl alacak işler gelmemiş" diyen araştırmacı gazeteci Müge Anlı, Sabahattin ve Müzeyyen Er çiftinin söyledikleri karşısında şoke oldu. İddiaya göre; Er çiftine, gelini ve oğlu; torunlarının aksakallı dede ve melekler tarafından götürüldüğünü söyledi. Yaşlı kadın "Gelinim oğlumun ruh sağlığını bozdu. Oğlum havlıyor" deyip isyan etti.

Müge Anlı'da bir Palu ailesi vakası daha! "Gelinim oğlumun ruh sağlığını bozdu" deyip isyan etti: "Oğlum havlıyor!"

Müge Anlı programda yeni bir konuyu ele aldı. Sabahattin ve Müzeyyen Er çiftinin gelinlerinin bir süre önce hamile olduğunu belirten Müge Anlı "Şu an 5 aylık olması gereken bebeğin akıbeti belli değil. Öldü mü, öldürüldü mü bilinmiyor?" dedi. Yaşlı çift, kendi oğullarının evladına dair çevresine "Melekler ve aksakallı dede tarafından götürüldü yaza getirilecek" dediğini iddia etti. Müge Anlı, babaanne ve dedenin torunlarının akıbetinden şüphe ettiğini belirtip olaya ilişkin detayları aktardı.

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MÜGE ANLI'YI BİLE ŞAŞIRTAN OLAY!

Müzeyyen ve Sabahattin Er'i Manisa'dan Müge Anlı'ya getiren olay ekran başındakileri şaşırttı.

Engelli oğullarının 7 ve 11 yaşlarındaki 2 çocuğunun hayatlarından ve yeni doğmuş olması gereken torunlarının akıbetinden endişe eden yaşlı çift isyan etti.

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Müzeyyen Hanım, "Oğlum İzmir Göztepe'de yaşıyor. Oğlum ve gelinim engelli. 2 çocukları var. İkisi de okula gitmiyor. Kapılar, pencereler kapalı. Bizi de sokmuyorlar eve. Evde psikoloji bozuk bekar bir dayı var. 40 yaşlarında. Hiç işe gitmiyor. Annesiyle beraber benim oğlumun evinde kalıyorlar. Bir de benim gelinim hamileydi geçen sene. Torunumun şimdiye doğmuş olması lazım. Ama çocuk yok ortada." dedi. Bir torununun ortadan kaldırıldığından şüphelenen yaşlı kadın çelişkili yanıtlar aldığını söyledi.

Oğlunun kayınvalidesini işaret eden Müzeyyen Hanım, "Kadın kocası öleli 5-6 sene oldu. Onunla hala konuşuyor. Öbür dünyada şeytanın biri sana musallat olmuş, kocası şeklinde diyerek muhabbet ediyorlarmış. Sarıklarla geziyormuş. Cennetin efendisiymiş. Öyle diyor" ifadelerini kullandı.

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Müzeyyen Er oğlunun geçirdiği rahatsızlık sonrası sıradışı davranışlarda bulunduğunu şu sözlerle ifade etti:

"OĞLUM, KARISINI ISIRMAYA ÇALIŞIYORDU"

"Benim oğlanı delirtmişler. Krizi geldiği zaman garip sesler çıkarıyor, havlıyordu. Karısını ısırmaya çalışıyordu. Oğlumu istedikleri gibi yönetiyor bunlar."

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"KADININ DİNİ, İMANI, HER ŞEYİ BÜYÜ"

Sabahattin Er ise şu açıklamayı yaptı:

"Gelinin annesi tüm sorunların başı. O yapıyor. Kadının dini, imanı, her şeyi büyü. Kızını da yakıyor damadını da yakıyor."

"BUNLAR PALU AİLESİ GİBİ OLMUŞLAR, NEFSİ ŞEYTANLI BUNLARIN"

Er çifti torunlarını kötü şartlardan kurtarmak istediklerini belirtip "Bunlar Palu ailesi gibi olmuşlar Müge Hanım, nefsi şeytanlı bunların" dedi.

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"ÇOCUĞUMUZU ÖLDÜRMEDİK YALANCI GEBELİKTİ"

Müzeyyen ve Sabahattin Er çiftinin oğlu, eşi ile bilikte canlı yayına görüntülü bağlandı. Gelinleri Ebru ''Çocuğumuzu öldürmedik yalancı gebelikti" dedi.

Müge Anlı, aksakallı dede iddiasını yöneltince oğulları ilaç kullandığını belirtip onları bilinç dışı söylediğini vurguladı.

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