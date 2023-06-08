Müge Anlı'da bir Palu vakası daha! İspirtoyla yaktı, salataya toplu iğne sakladı! "5 tane üç harfliler var"

Müge Anlı'da Palu ailesini akıllara getiren bir olay ele alındı. Ablası Esma için endişe eden Elif Hanım, annesi Altun Hanım'ı da yanına alarak Müge Anlı'dan yardım istedi. İddialara göre enişte Dursun Kalaycıoğlu, kayınpederinin ölmesinin ardından mal mülk sevdası için aile üyelerine zulmetti.

Şubat ayından beri ablası Esma Topçu'dan haber alamayan Elif Hanım, "Ablam Esma, şubat ayında evi terk etti. Büyük ablam Seda Kalaycıoğlu'nun eşi Dursun Kalaycıoğlu'nun etkisi altında olduğunu düşünüyorum" dedi.

Söylenene göre zaman geçtikçe enişte Dursun Kalaycıoğlu'nun olumsuz davranışları arttı. Bir gece vakti zoraki yapılan piknik korkunç bir olayla sonuçlandı.

GENÇ KIZINI YÜZÜNÜ CAYIR CAYIR YAKTI

Mynet'in haberine göre Elif Hanım "Eniştem bir gece yarısı bizi pikniğe götürmek istedi. Arabadan ispirto getirdi. Ablam çay demlerken eniştem yanan semavere ve ablamın üstüne ispirto dökmeye başladı. Daha sonra baktım büyük ablam bağırıyor." dedi.

"YÜZÜNDE KORKU BİLE YOKTU!"

Genç kız, eniştesinin yüzünde korku ifadesinin bile olmadığını vurguladı.

"SALATANIN İÇİNE TOPLU İĞNE ATARAK BİZİ ÖLDÜRMEYE ÇALIŞTI"

Programa damga vuran bir iddia da anne Altun Hanım'dan geldi. Acılı anne, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Salatanın içine toplu iğneler koymuş biz ölelim diye... 5 tane üç harfliler var dedi, 5 hoca getirip 3 gün uyumaları gerektiğini söyledi. Biz de inanmadığımız için böyle şeylere 'Biz mutluyuz üç harflilerimizle' dedik"

Anne Altun Topçu, damadının "Müge Anlı'ya gidersen gözünü yakarım, Bergen gibi yaparım" diye tehditler savurduğunu söyledi.

İDDİALARA FLAŞ YANIT

Dursun Kalaycıoğlu iddialar üzerine yaptığı açıklamada "Hepsini mahkemeye vereceğim. ifadesini kullanırken anne Altun Topçu, sonlarının Palu Ailesi gibi olmasından korktuğunu belirtti.

