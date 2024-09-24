Müge Anlı'da cinayeti itiraf etti: Annesinin sevgilisi babasını öldürdü! Çocukları ölmesini istemiş!

Gaziantep'te babaları Cengiz Karademir'in katilini bulmak için Müge Anlı'nın kapısını çalan dört kardeş, anneleri ve onun sevgilisi Şehmus'dan şüphelendiklerini söyleyen kardeşler Naime isimli kız kardeşlerinin olaya şahit olduğunu dile getirdi. Cengiz Karademir'in ölüm nedeni kayıtlara kalp krizi olarak geçerken, çocuklar babalarının ölümünden anneleri Emine Karademir'i sorumlu tuttu.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ!

Canlı yayına gelen kız kardeşleri Naime, cinayeti itiraf etti. Cengiz Karademir'in kızı canlı yayında babasının yemeğine uyku ilacı koyduğunu ve babasının ölümünden annesinin ve annesinin sevgilisinin sorumlu olduğunu itiraf etti. Naime, "Bana babanın yemeğine uyku ilacı koy dediler, ben de koydum. Sonra babamı yastıkla boğarak öldürdüler. Bana babanın bacaklarını tut çırpınmasın dediler." sözleriyle herkesi şoke etti.

"ÜÇLÜ PRİZLE ÖLDÜRDÜ"

İlk denemede Cengiz'i yastıkla boğmak için eve giren Şehmus'un 3 gün sonra tekrardan Cengiz'i öldürmek için eve girdiğini söyledi. Naime, "Annem İstanbul'daydı.Biz babamla yaşıyorduk. Daha sonra annem Şehmus'la birlikte Antep'e taşındılar. Mustafa'yı yatılı kursa verdiler. Annem'le babam evliyken ikisi birlikte çalışıp ev aldılar. Ayrıldıklarında babam annemin payını vermedi. Biz annemizin yanında yaşamak istiyorduk. Babam görüşmemizi istemiyordu, annemizi gizli gizli arıyorduk." dedi.

BABALARININ ÖLMESİNİ İSTEMİŞLER!

"Annem ve Şehmus bana söylediler. Evin anahtarını istediler. Babam o dönem iş yerinden 30 bin TL tazminat almıştı. 'Onu çalacağız' dediler. Önce kabul etmedim. Sonra 'Öldüreceğiz.' dediler. Kabul etmedim, Samet'i çağırdılar 'Baban ölsün istiyor musunuz?' diye sordular. Samet 'Ölsün' dedi. Ben kabul ettim." sözleriyle şaşırtan Naime yaşananları detaylarıyla anlattı: "Bana bir hap verdiler. Ertesi gün mantı yoğurduna karıştırdım. Sonra yedi, uyuya kaldı. Sonra Şehmus girdi eve. 'Babanı yastıkla boğacağım çırpınmasın sen de bacaklarından tut' dedi. Ben kabul etmedim, ağladım. Ben ağlayınca babam uyanır diye korktu çıktı. Üç gün sonra tekrar geldiler. Aynı haptan bir tane daha verdiler. Bu sefer çayına karıştırdım. Ben o gün teravih namazına gidecektim. Babam uyuyordu, Şehmus geldi. Ben kapıyı açtım o eve girdi. Sonra Şehmus 'Baban beni görünce üstüme atladı, boğuştuk.' dedi. Şehmus 'Üçlü prizle boğdum' diyerek öldürdüğünü söyledi."

Cengiz Karademir'in ölüm raporunda "doğal ölüm" ibaresi yer aldı. Müge Anlı ve ekibi bu raporun tutarsız olduğunu belirtti.

Bu itirafın ardından anne Emine canlı yayına çıktı ve iddiaları reddetti. "Ben onların yüzünü görmek istemiyorum. Hiçbir suçlamayı kabul etmiyorum. Onların derdi benimle Şehmus 'un peşine düşmesinler. Naime sana yazıklar olsun." diyerek sevgilisini korudu. "Benden evleri geri almak için iftira atıyorlar" diyen Emine'nin çocukları da "Pis katil" sözleriyle annelerine tepki gösterdi. Daha sonra da Emine Karademir yayını terk etti.