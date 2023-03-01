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Müge Anlı'da dehşete düşüren detay! Duyanlar kulaklarına inanamadı: Pompalı tüfeği alıp...

01.03.2023 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müge Anlı programı kan donduran bir kayıp olayıyla açtı. 24 Şubat günü Bursa'nın Kestel ilçesinde aracıyla beraber ortadan kaybolan Recep Arı'yı bulmak isteyen yakınları araştırmacı gazeteci Müge Anlı'ya başvurdu. Recep Arı'dan 6 gündür haber alınamadığını belirten Müge Anlı, genç adamın "Ben içmeye gidiyorum" diyerek evden pompalı tüfekle çıktığını belirtti.

Müge Anlı'da dehşete düşüren detay! Duyanlar kulaklarına inanamadı: Pompalı tüfeği alıp...

Müge Anlı, 31 yaşındaki Recep Arı'nın anne, baba ve kardeşini konuk etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Recep Arı, 24 Şubat günü Bursa'nın Kestel ilçesinde aracıyla kayboldu. Plakası da dahil olmak üzere Recep Arı'nın aracına dair bilgileri paylaşan Müge Anlı "Bu aracı bulursak şahsa ulaşmamız daha kolay" olur dedi. Müge Anlı, Recep Arı'nın eşiyle tartışma yaşadıktan sonra evden ayrıldığını ve giderken de yanına av tüfeğini aldığını söyledi.

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Recep Arı'nın 3 - 4 arkadaşıyla birlikte bir eğlence mekanında buluştuğunu söyleyen Müge Anlı açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Pompalı tüfeği alıp evden çıktığında kendisine zarar verebileceği akla gelebilir ama arkadaşlarıyla bir mekana gidip alkol alıyorlar. Recep Arı, daha sonra Kadir isimli arkadaşını alıp ormana götürüyor. Kadir, Recep Arı'nın kaybolması üzerine 'Ormanda benimle tartıştı. Hatta arbedeye dönüştü tartışmamız. Recep bana saldırdı. Daha sonra telefon geldi, beni ormanda bırakıp oradan ayrıldı' dedi. Peki, Recep eşiyle neden tartışmış? Sebebini biliyor musunuz?"

müge anlı

MÜGE ANLI'DA KAN DONDURAN DETAY

Müge Anlı'nın sorusu üzerine Recep Arı'nın kardeşi Eren Arı, zaten alkol nedeniyle sürekli tartıştıklarını ama küslüklerinin en fazla 3 gün sürdüğünü söyledi.

Eve zaman zaman geç geldiği ortaya çıkan Recep Arı'nın eğlence mekanında çalışan Kader isimli bir kadınla görüştüğü öğrenildi. Kader ile Recep'in ayrıldıklarını söyleyen kardeş Eren Arı, kadının onu telefondan engellediğini belirtti.

müge anlı

Recep Arı'nın arkadaşı Kadir'in de nadir olarak bu eğlence mekanına takıldığını öğrenen Müge Anlı, o gün, Kadir'in o mekanda olup olmadığını sordu. Daha sonra buluştukları öğrenilen iki şahsa ilişkin detaylar merak konusu olurken programda flaş bir gelişme yaşandı.

"BENİ BİR GÜZEL DÖVDÜ!"

Recep'in eşi Selma Hanım canlı yayına bağlandı. Sürekli tartışan bir çift olduklarını vurgulayan Selma Hanım, o gece yaşadıkları tartışmadan sonra sığınma evine gittiğini söyledi.

"Bu eve geldi. 'Yemek yiyelim mi? diye sordum. 'Ben yemek yemeyeceğim içmeye gideceğim' dedi. Kıyafetlerini istedi. 'Beni sabaha kadar bekleme, arama' dedi.

"BENİ DÖVERKEN POMPALI TÜFEKLE EVİN TAVANINA SIKTI"

Ben de 'Niye gidiyorsun, ne oluyor yine?' diye sordum. Beni darp etmeye başladı. Arbede de pompalı tüfek vardı elinde pompalı ile bacağıma vurdu. Hatta evinin tavanına sıktı."

'Ben içmeye gidiyorum' diyerek, pompalı tüfeği alıp evden çıkan Recep Arı'nın akıbeti merak konusu oldu.

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