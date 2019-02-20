Müge Anlı'da esrarengiz Adem Kara cinayeti! Dikkat çeken 'ölü kaz' ayrıntısı

Türkiye Adem Kara cinayetini konuşuyor. Esrarengiz cinayet Müge Anlı ile Tatlı Sert programında çözülmeye çalışılıyor.

Olay, 2017 yılının Mart ayında Trabzon'un Akçabat ilçesinde meydana geldi. 48 yaşındaki Adem Kara kişi veya kişiler tarafından öldürüldü. Adem Kara'nın cesedi Müge Anlı'nın çabalarıyla evinin yakınlarındaki su kuyusunda bulundu.

'ÖLÜ KAZ' AYRINTISI

Adem Kara'nın ortadan kaybolmasından sonra ölü bir kazı evin etrafına astığı iddia edilen Hakan Kara, Müge Anlı son bölümde canlı yayında yer aldı. Ölü kazın, cesedin kokusunu bastırmak için astığı iddia edilen Hakan Kara'yı, Adem Kara'nın kardeşi Ali Kara cinayette şüpheli olarak gösterdi. Hakan Kara ise suçlamaları kabul etmedi. Hakan Kara'nın aynı zamanda Adem Kara'nın amcasının oğlu olduğu ifade edildi.

MİRAS YÜZÜNDEN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ İDDİA EDİLDİ

Müge Anlı'nın programda açıkladığı bilgiye göre Adem Kara'nın cansız bedeni su kuyusunda bulunduğunda üzerinde gömlek ve iç çamaşırı vardı. Adem Kara'nın ölüm sebebi de başına sert bir cisimle vurulması. Yakınları ise Adem Kara'nın gömlekle ve iç çamaşırıyla uyuduğunu belirtti. Müge Anlı da Adem Kara'nın uykusunda öldürülme ihtimalinin bulunduğunu ifade etti. Hakan Kara, o su kuyusunun kendisinden ve Adem Kara'dan başka kimsenin bilmediğini ifadesinde dile getirmişti. Hakan Kara'nın Adem Kara'yı miras kavgası nedeniyle öldürdüğü iddia edilirken, Hakan Kara'nın söylediği sözler hem Müge Anlı'nın hem de Adem Kara'nın yakınlarının tepkisi çekti.





