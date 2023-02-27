Müge Anlı'da görülmemiş olay! Böylesi daha önce yaşanmadı: "Etrafta pislikler var, onlara mahal verme!"

Müge Anlı, yaşadığı travmanın ardından 22 Şubat'ta Sancaktepe'de kaybolan Zeynep Demiray ile ilgili yeni gelişmeyi duyurdu. Daha önce "Gerekirse kızının tedavisi için yardımcı oluruz. İnşallah bulunur" diyerek Mehmet Demiray'ı teselli eden araştırmacı gazeteci Müge Anlı, genç kızın psikolojik anlamda dayanma gücünü zorlayan bir durum yaşadığını ve yanına telefonu ile kimliğini alıp evden çıktığını anımsattı. Müge Anlı son 20 gündür tek başına sahilde gezdiği öğrenilen Zeynep Demiray'ın bulunduğunu ve o süreçte aç kaldığı için 2 ekmek yediğini açıkladı.

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT'TE YÜREK SIZLATAN DETAY: "O KADAR ACIKMIŞ Kİ..."

Mehmet Demiray Cuma günü yapılan yayının ardından kızına kavuştu. Sevinç gözyaşlarına boğulan yaşlı adam "Allah Müge Hanım'dan razı olsun" dedi.

Baba ve kızı 4 gün sonra yeniden birbirlerine sıkı sıkı sarıldı. Anne de mutluluğunu Müge Anlı ile Tatlı Sert ekibiyle paylaştı.

MÜGE ANLI'DAN DİKKAT ÇEKEN UYARI: "ALLAH KORUSUN BAŞINA BİR ŞEY GELİR"

Müge Anlı, kızına kavuşan yaşlı adama uyarıda bulundu.

"Kızı devlet hastanesine götürüp sağlık durumunu ortaya koyan bir rapor çıkarmalısın. Senin kızın 33 yaşında. Eğer polisler onu bulduğunda durumunu anlamasalardı ve kız gelmek istemeseydi sana teslim etmezlerdi. O yüzden rapor almalısın. Bir de tedavi olsun artık. Yazık!" diyen Müge Anlı konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Özelden değil devlet hastanesinden rapor almalısın. Başına bir şey gelir. Allah korusun; etrafta çakallar, pislikler var, onlara mahal verme!"



