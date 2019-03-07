Müge Anlı'da kan donduran cinayet! Oğlu her şeyi itiraf etti

ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programından 5 yıl önce işlenen Hacer Cengiz cinayeti ile ilgili itiraf geldi. Uşak'ın Banaz ilçesinde 5 yıl önce kaybolan 83 yaşındaki Hacer Cengiz'ni oğlu, gelini ve torunu cinayet şüphesiyle gözaltına alındı. Yaşlı kadının oğlu M.C ifadesinde annesini gömdüğünü itiraf etti. Vicdansız adam annesinin cesedini yıllarca bakın neden ve nerede saklamış.
Annelerinin bulunması için ATV'de yayınlanan Müge Anlı'nın programına da çıkan oğlu M.C. ve gelini L.C.'nin, olay tarihindeki telefon sinyallerini inceleyen 4 kişilik özel ekip, kayıp ihbarından yaklaşık 10 gün önce gece vaktinde köyden bir traktörün çıkış yaptığını belirledi. Köyde yaşayan bir kişinin de ifadesinde, ihbardan 10 gün önce ailenin traktörünün gece vakti köyün dışına çıktığını söylemesi üzerine teknik takibi derinleştiren ekip, kayıp kadının oğlunun cep telefonunun köye yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki bir araziden sinyal verdiğini tespit etti.
Soruşturmayı derinleştiren ekip, iki gün önce yaşlı kadının oğlu M.C., gelini L.C. ile torunu M.C.'yi cinayet şüphesiyle gözaltına aldı. Kayıp kadının oğlu M.C. ifadesinde, eşinin kendisine "annen öldü" dediğini, bunun üzerine annesinin cesedini battaniyeye sararak, traktörle köyün yaklaşık 2 kilometre uzağındaki bir araziye gömdüklerini, vicdan azabı duyduğunu söylediği öğrenildi.
M.C'nin ifadesi doğrultunda bugün bölgeye giden ekipler, yaklaşık 1 dönümlük arazide cesedin bulunması için çalışma başlattı. Çalışmalarda iş makineleri ve traktörler kullanılıyor.
Banaz ilçesinde 5 yıl önce kaybolan 83 yaşındaki Hacer Cengiz'in bulunması için AFAD ve jandarma ekiplerince çalışmalar yapılmış, Susuz Köyü yakınlarındaki aramalara iz süren köpekler de katılmıştı.
Uşak İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) dalgıç ekibi de köyün çevresinde hayvanların ihtiyacı için kullanılan 4 gölette arama yapmıştı. Sonuç alınamayan çalışmalar sonlandırılmıştır.
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