Müge Anlı’da korkunç itiraf! 'Oğlumu öldürdüm…'

Günlerdir ATV'de Müge Anlı'nın programında işlenen kayıp Engin Karakollu olayında, Karakollu'nun babası üzerindeki şüpheler haklı çıktı.

Evlenemediği için pek çok kez sorunlar yaşadığı ortaya çıkan Engin Karakollu'nun babası canlı yayında her şeyi itiraf etti.

Arif Karakollu; 'Psikolojik sorunları vardı, günde birkaç kez tehdide geliyordu. Sonrasında bir gün önlem aldım. Tüfeğimle vurdum. Mandıranın yanına gömdüm. Sonrasında huzurlu yatamadım. Kızım ve eşimden önce gelecektim ama benden hızlı davrandılar' dedi.

İtirafları öncesinde dışarı çıkarttığı Arif Karakollu'nun eşi ve kızı açıklamalar sonrasında gözyaşına boğuldu.

