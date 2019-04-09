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Müge Anlı’da korkunç itiraf! 'Oğlumu öldürdüm…'

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
YAŞAM  | 09.04.2019 11:37 | Son Güncelleme

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesine bağlı Kuyulutatlar köyünde 15 aydır kayıp olan Engin Karakollu'nun kaybıyla ilgili şüphelenilen baba canlı yayında Müge Anlı İle Tatlı Sert programına konuk oldu. Baba Arif Bey canlı yayın esnasında oğlunu tek kurşunla göğsünden tüfekle vurduğunu itiraf ederek herkesi şoke etti.

Günlerdir ATV'de Müge Anlı'nın programında işlenen kayıp Engin Karakollu olayında, Karakollu'nun babası üzerindeki şüpheler haklı çıktı.

Evlenemediği için pek çok kez sorunlar yaşadığı ortaya çıkan Engin Karakollu'nun babası canlı yayında her şeyi itiraf etti.

Arif Karakollu; 'Psikolojik sorunları vardı, günde birkaç kez tehdide geliyordu. Sonrasında bir gün önlem aldım. Tüfeğimle vurdum. Mandıranın yanına gömdüm. Sonrasında huzurlu yatamadım. Kızım ve eşimden önce gelecektim ama benden hızlı davrandılar' dedi.

İtirafları öncesinde dışarı çıkarttığı Arif Karakollu'nun eşi ve kızı açıklamalar sonrasında gözyaşına boğuldu.

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müge anlı engin karakollu oğlunu öldürdü

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