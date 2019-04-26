Müge Anlı'da sapık enişte dehşeti! 15 yaşındaki kıza...

Türkiye'nin gündemine iki gündür bomba gibi düşen Küçükçekmece'de 5 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz haberi sıcaklığını korurken, ATV'de yayınlanan Müge Anlı ve Tatlı Sert programında yeni bir cinsel istismar haberi geldi. Halil Budak ve Sedef Budak çiftinin 15 yaşındaki kızı Kardelen teyzesinin boşandığı eşi Mustafa tarafından kaçırıldı. Eniştenin ise küçük kıza 12 yaşından beri cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıktı. Canlı yayında konuşulan iddialar ise kan dondurdu.

Mustafa ve Kardele'nin teyzesi olan Yaprak evli ve 3 çocukları var. Çiftin 2 sene önce ikiz bebekleri dünyaya geldi. Halil Budak ve Sedef Budak çifti çocukların bakımında yardım için Kardelen'i teyzenin yanına gönderdi. 3 ay orada kalan Kardelen daha sonra ailesinin yanına tekrar döndü. 5 ay önce ise Mustafa ve Yaprak anlaşamayarak boşandı. Asıl olaylar zinciri ise bu ayrılık haberinden sonra geldi.

Kardelen 22 Nisan günü sabah 9'da kardeşinin okula götürmek için evden ayrıldı. Bir kaç saat sonra teyzesinin eski eşi Mustafa'nın telefonundan ailesini arayarak "Mustafa beni aldı ama nereye götürüyor bilmiyorum" dedi. Aile bu durumu hemen polise bildirdi. Polisin aramalarına göre ise Mustafa ve Kardelen en son Muğla'nın Bodrum ilçesinden kameralara kayıtlarında ortaya çıktı.