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Müge Anlı'da sapık enişte dehşeti! 15 yaşındaki kıza...

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
SİNEMA TV  | 26.04.2019 09:26 | Son Güncelleme

ATV'de canlı olarak yayınlanan Müge Anlı ve Tatlı Sert programında Halil Budak ve Sedef Budak çiftinin 15 yaşındaki kız Kardelen'in eniştesi tarafından cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı. Olayın detayları ise herkesi şoke etti.

Müge Anlı'da sapık enişte dehşeti! 15 yaşındaki kıza...

Türkiye'nin gündemine iki gündür bomba gibi düşen Küçükçekmece'de 5 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz haberi sıcaklığını korurken, ATV'de yayınlanan Müge Anlı ve Tatlı Sert programında yeni bir cinsel istismar haberi geldi. Halil Budak ve Sedef Budak çiftinin 15 yaşındaki kızı Kardelen teyzesinin boşandığı eşi Mustafa tarafından kaçırıldı. Eniştenin ise küçük kıza 12 yaşından beri cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıktı. Canlı yayında konuşulan iddialar ise kan dondurdu.

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Mustafa ve Kardele'nin teyzesi olan Yaprak evli ve 3 çocukları var. Çiftin 2 sene önce ikiz bebekleri dünyaya geldi. Halil Budak ve Sedef Budak çifti çocukların bakımında yardım için Kardelen'i teyzenin yanına gönderdi. 3 ay orada kalan Kardelen daha sonra ailesinin yanına tekrar döndü. 5 ay önce ise Mustafa ve Yaprak anlaşamayarak boşandı. Asıl olaylar zinciri ise bu ayrılık haberinden sonra geldi.

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Kardelen 22 Nisan günü sabah 9'da kardeşinin okula götürmek için evden ayrıldı. Bir kaç saat sonra teyzesinin eski eşi Mustafa'nın telefonundan ailesini arayarak "Mustafa beni aldı ama nereye götürüyor bilmiyorum" dedi. Aile bu durumu hemen polise bildirdi. Polisin aramalarına göre ise Mustafa ve Kardelen en son Muğla'nın Bodrum ilçesinden kameralara kayıtlarında ortaya çıktı.

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Canlı yayına bağlanan Kardelen'in teyzesi ve Mustafa'nın eski eşi "Ben hiç böyle bir şeyden şüphelenmedim. Ablam bana çocuklara baksın diye gönderdi Kardelen'i ama o göz koymuş. Ben anlayamadım hiç. Bodrum'da hiç tanıdığı yok. Kocamın babasına sorun o bilir. Benim üç tane yavrum var çok kötüyüm ben dünyamı yıktı benim. Eşimin beni aldattığını şüphelendim ama hiç ablamın kızı aklıma gelmedi" açıklamalarını yaptı.

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Teyzesi evlenirken Kardelen'in 2 yaşında olduğu ve Mustafa'nın Kardelen'in bezini bile değiştirdiği canlı yayında anlattı Kardelen'in annesi. Ayrıca Mustafa'nın Kardelen'e ayrı bir ilgisinin olduğu da yine anlatımlar ile ortaya çıktı. Müge Anlı ise tepki göstererek "Enişte değiştirmez bez bazı şeylerde olmaz" diyerek tepki gösterdi.

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Bodrum'da otel sahibi canlı yayını bağlanarak önemli açıklamalar yaptı "Bu kardeşlerimiz bir gün önce benim otelde kaldılar. Kız ayrı oda kendi ayrı odada yattılar. Kız babam benim dedi" .Müge Anlı ise bütün bu olaylardan sonra canlı yayında 15 yaşındaki kızı kaçırmak ve tecavüz etmek büyük suçtur.

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Canlı yayına gelen en önemli açıklama ise Kardelen'in kendisinden geldi. Kardelen Müge Anlı'nın ekibini arayarak "Ben kendim isteyerek beraber gittim" dedi.

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