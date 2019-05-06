Müge Anlı'da şaşkınlık veren olay! 'Kadriye San'ı cinler mi öldürdü?'

Halil İbrahim, 'Böyle iftiralara hayatımda hiç maruz kalmamıştım, bu insanlar o kadar pislik insanlar ki, her şeyi yapar suçu da başkasına atarlar. Söyledikleri her şey tamamen yalan.' dedi.

Kardeşinin daha önce de cinler ve cüceler gördüğünü, cücelerin camına gelerek kendisine bal yedirdiğini ve anlamadığı bir dilde bir şeyler anlattığını söylediğini belirten abla, kardeşinin cinlerin esiri olabileceğini söyledi.

Kadriye San'ın ablası, Kadriye'nin öldürülmüş olduğuna inandığını, habersizce hiçbir yere gitmeyeceğini, onun cinler tarafından götürülmüş olabileceğini iddia etti.

Kızlarının, eşinden çok korktuğunu ve şiddet gördüğünü düşündüğünü anlatan aile, Halil İbrahim'den kendilerinin de korktuğunu belirtti.

Bu sözlerin ardından gözler yeniden stüdyodaki aileye çevrilirken, 'Biz kime ne yapmışız?' diyen Kadriye San'ın annesinin bu sözlerinin ardından Halil İbrahim San korkunç bir iddia ortaya attı.

'BUNLARIN HEPSİ BÜYÜCÜ'

Halil İbrahim San, 'Benim eşim cin cüceler görüyordu, onlarla konuşuyordu. Ben çok korkmaya başladım. Bu insanlar daha önce de evden çıkmayan kiracılarını evden çıkartabilmek için adama ölüm büyüsü yaptılar. Adam öldükten sonra evi geri aldılar ve adamı da evin altına gömdüler' dedi.

Stüdyoda şok etkisi yaratan iddialar bununla da bitmedi, 'Bana gelip kendileri anlattılar. Pişman olduklarını ve mezarı açarak büyüyü cesedin yanından almak istediklerini ancak korktuklarını söyledikleri için bunu yapamadıklarını itiraf ettiler. Bu insanların hepsi büyücü. Benim eşim Kadriye San'ı da bunlar büyü yaparak öldürdü diye düşünüyorum.' dedi.

Müge Anlı ve ekibi bu iddialar karşısında donup kalırken ailenin bu iddialara nasıl bir yanıt vereceği ve Kadriye San cinayetinin arkasında yatan gizemin ne olduğu büyük bir merak konusu.