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Müge Anlı'da yasak aşk iddiası! Ölü bulunan Nevrigül Alan'ın eşi "Bana da uygunsuz mesajlar attı" dedi, ortalık karıştı

20.10.2023 13:33 | Son Güncelleme:
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Müge Anlı, Nevrigül Alan olayını ele almaya devam ediyor. Bursa'da çocuğunu almak için evden ayrıldıktan sonra kayıplara karışan Nevrigül Alan'ın cansız bedeni, 47. günde bir çiftçi tarafından zeytinlikte bulundu. Bugün gerçekleştirilen programda mide bulandıran bir iddia ortaya atıldı. Bir izleyici Nevrigül'ü öldürdüğü düşünülen sevgilisi Doğan ile kardeşi Nazmiye'nin yasak aşk yaşadığını öne sürdü. Remzi Bey ise Nazmiye için "Bana da uygunsuz mesajlar attı" dedi.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına 'yasak aşk' iddiası damga vurdu. Nevrigül Alan olayını işlemeye devam eden Müge Anlı, bugünkü yayınında ortaya atılan iddialar sonrası şaşkınlığını gizleyemedi.

İZLEYENLERİ ŞOKE EDEN İDDİA

Bir izleyici canlı yayına bağlanıp, genç kadının ölümünden sorumlu olduğu düşünülen sevgilisi Doğan'ın arkadaşından duyduklarını aktardı.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan şahıs, şu ifadeleri kullandı:

"Aslında Doğan, Nazmiye'yi beğeniyormuş. Ama Nevrigül araya girmiş. Daha sonra Nevrigül Hanım kardeşinden şüpheleniyor. Bir mesaj yakalıyor. Sonra Nevrigül ya yazışma ya da telefon görüşmesi yakalıyor. Nevrigül, ben geberteceğim bu kızı elimde kalacak demiş"

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İDDİALARINI YALANLADI

Nazmiye Hanım ise iddialar üzerine Doğan ile yüz yüze görüşmediğini belirtti. Nevrigül Alan'ın eşi Remzi ise "İddialar doğru, Nazmiye bana da uygunsuz mesajlar attı" dedi.

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Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşananlar bununla sınırlı kalmadı.

Nazmiye Hanım'ın eski sevgili Barış; Nevrigül'ün kendisine Nazmiye ve Doğan hakkında bir şeyler anlattığını belirtti. Öte yandan Barış'ın Doğan'ın yakın arkadaşı olduğu öğrenildi.

MÜGE ANLI'DAN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER: "BU KIZI DA ZİYAN EDECEKSİNİZ!"

Müge Anlı ise yaptığı açıklamada "Bu kızı da ziyan edeceksiniz. Kızım çok güzelsin neden kendine sahip çıkmıyorsun? Neden okumuyorsun?" ifadelerini kullandı.

Nevrigül Alan'ın eşi Remzi Bey'in annesi "Gelinim ilk 2 sene çok iyiydi. Daha sonra ailesi ile görüşmeye başladı. Ailesi ile görüşünce her şey değişti. Nevrigül'ün babası para için her şeyi yapar. Nazmiye ve Sedat bu işin içinde. Bunlar benim torunlarımı yetim bıraktı. Nevrigül'ün sebebi oldu. Nazmiye oğluma ahlaksız mesajlar atmış. Bu mesajları oğlum Nevrigül'e gösterdi. Mesajların ardından Nevrigül çılgına döndü. Hemen İznik'e gitti" dedi.

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"BAKA BAKA BU ÇİRKİNE Mİ BAKACAĞIM?"

Nazmiye Hanım ise sesini yükseltti ve kendini şu sözlerle savundu

"Baka baka bu çirkine mi bakacağım? Mavi gözlü çocuklar var. Kaliteli çocuklar var"

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NE OLMUŞTU?

2 Eylül Cumartesi günü kaybolan 22 yaşındaki Nevrigül Alan'ın ailesi Müge Anlı'nın programına katılıp yardım istedi.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde 47 gün önce çocuğunu almak için evden ayrılan ve bir daha haber alınamayan 22 yaşındaki Nevrigül Alan'dan acı haber geldi. Hisar ile Umurbey mahalleleri arasındaki zeytinliğine gelen çiftçi, ağaçta asılı bir ceset görünce durumu polise bildirdi.

Bu araziye gelen ekipler, uzun süredir burada olduğu belirlenen cesedin, Gemlik'te yaşadığı evden 2 Eylül'de ayrıldıktan sonra kaybolan 2 çocuk annesi Nevrigül Alan'a ait olduğunu tespit etti.

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İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çevrede güvenlik önlemi alındı, nöbetçi savcı da olay yerinde inceleme yaptı.

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İznik ilçesinde bulunan çocuğunu almak için evden ayrıldığı iddia edilen genç kadının cesedi, kesin ölüm nedeninin tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Günün Magazin olayları


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