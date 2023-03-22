Müge Anlı'da şok sözler! 'Annem İsmail'le beni yatağına yatırıp kapıyı kilitledi' O iddialarla ortalık karıştı 'Beni para karşılığında...'

Müge Anlı ile Tatlı Sert’te Fevziye Hanım, kızına ulaşamadığını ve kızının zorla tutulduğunu iddia ederek programa katılmıştı. Kızını düğünden beri (4-5 aydır) hiç görmediğini söyleyen Fevziye Hanım, stüdyoda Eda ile yüz yüze geldi. Eda’nın ilk tepkisi ise “Ağlayacak bir şey yok, niye ağlıyorsun ki anne?” oldu. Programın ilerleyen dakikalarda ise çok çarpıcı konuşmalar yapıldı. İşte detaylar…

ATV ekranlarında yayınlanan programda Müge Anlı Eda’ya “Kızım sen çalışıyor musun?” diye sordu Eda çalışmadığını söyleyince Anlı “Niye çalışmıyorsun yavrum?” sorusunu yöneltti. Eda ise bunun üzerine “Çalışmayı düşünmüyorum” dedi. Anlı ise “Paranı da ödeyecek kimse yok, mesela ne yapmayı düşünüyorsun bu konuda?” deyince Eda, “Bir şey yapmayı düşünmüyorum” yanıtını verdi.

"PARA KARŞILIĞINDA VERMEYE ÇALIŞTI"

Ardından Eda çok çarpıcı ifadeler kullandı. Eda “Annem beni başka birine para karşılığında vermeye çalıştı” dedi. Fevziye ise “Yalan söyleme Eda, ayıp senin yaptığın be” şeklinde konuştu. Başlık parası olup olmadığı sorulunca Eda da “Yok öyle değil, satmaya kalktı beni” ifadelerini kullandı.

"KOMPLE BENİ VERMEYE ÇALIŞTI, EŞ OLARAK"

Müge Anlı ise “Nasıl satmaya kalktı yani? Satmak demek 1 saatliğine, 1 geceliğine birine göndermek demek” diye sorunca Eda “Yok öyle değil, komple beni vermeye çalıştı, eş olarak” şeklinde konuştu. Anlı ise araya girip “Tamam evlendirmeye çalıştı. Bak satmak ayrı bir kelime. Niye annenize ve kendinize bu kelimeyi layık görüyorsunuz? Sen nişanlanmışsın. Konuştum adam da evli, diyor ki ‘Sürekli Eda bana yalan söyledi, başkalarıyla gezdi, ben de bıraktım’” Bunun üzerine Eda “Yok öyle bir şey.” deyince Anlı “Annen de bunu kabul ediyor” yanıtını verdi. Fevziye doğru söylediğini ifade ederken Eda da “Dayımın düğününe gittim diye beni dövmedi mi?” diye annesine çıkıştı.

Fevziye “Tamam dövdü de…” deyince Eda “Niye onu söylemiyorsun?” cevabını verdi. Eda “Niye onu savunuyorsun da beni savunmuyorsun? Kızınım ya. Onu savunuyorsun.” şeklinde konuştu.

Anlı Eda’ya “Niye dayının düğününe gittin diye seni dövdü?” diye sorunca Eda “İstemedi, konuşmuyorduk biz dayımlarla, annem de konuşmuyordu, ben yeğeni olarak gittim, ben evden çıktım gittim, nişanlım da bana gitme dedi. Beni büyüten dayım olduğu için gitmek istedim. Gitmesem gelmedi derdi.” ifadelerini kullandı.

Anlı “Şu anda da mesela İsmail sana bir yere gitme derse gider misin?” sorusunu yöneltince Eda “Ondan izinsiz hiçbir yere gitmedim bu zamana kadar” dedi.

Anlı “Hiç kimse dayısının düğününe gidiyor diye nişanlısını dövmez. Dayısının düğününde başka biriyle buluşmaya… Bak dövmesini yine kabul etmem. Ama… Sen biriyle evlenmek için yola çıkmışsın, istekleri senin hoşuna gitmiyorsa ayrılırsın. Ama insanların birbirinden anormal istekleri olabilir. Herkes birbirine uyacak. Evlilik yürümez ki başka türlü. Geçinmeye gönlün varsa yapmazsın, geçinmeye gönlün yoksa vur patlasın çal oynasın” şeklinde konuştu.

"BİR İNSAN ÖZEL YATAĞINA YATIRIR MI YABANCI KİŞİYİ?"

“Anneme yaranamadım” diyen Eda’ya Anlı İsmail’le nasıl tanıştığını sordu. Eda “Çalışıyordu bu. TikTok’tan konuştuk, anlaştık.” dedi. Anlı ise “Sonra İsmail dedi ki annen ikinizi bir odaya koymuş, sen de tecavüz etmişsin” deyince Eda “Annem bunu kendi özel odasına koydu” deyince Fevziye bu sözleri yalanladı ancak Eda “Anne kendi yatak odana koymadın mı” diye devam etti.

Anlı da “Koydun, çocuk da kaçmak istedi, kapıyı da kilitlediğiniz için dışarı çıkmadı, öyle mi, kaçmak istedi… Sen de üzerine saldırdın…” deyince Eda “Çıkamadı, camdan da çıkamadı, cam kapalı komple, yok, bu bizi kilitledi, kaldık odada ikimiz, kapıyı açmadı, kalın ikiniz dedi, biz de kaldık ikimiz orada, oturduk kara kara düşünüyoruz ne yapacağımızı” ifadelerini kullandı.

Eda annesine “Bir insan özel yatağına yatırır mı yabancı kişiyi?” diye annesine tepki gösterdi.

Eda “Biz bununla sevgili olduk, izne yanıma geldi, ailemle tanıştırayım dedim, yarın öbür gün evleniriz dedim, tamam tanışalım dedi, bu girmek istedi, utandı. Gel dedim bir şey olmaz. Annemle tanıştı iyi kötü. Yatmaya gideceğiz, bu kendi yatak odasına eşimi yatırdı. Kendin yatırdın ya, kocanla beraber oturma odasında durdun da eşimi kendi odanda yatırdın niye.” şeklinde konuştu. Anne Fevziye ise bunları yalanladı.



