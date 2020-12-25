Müge Anlı'da şoke eden olay! 'Babamın sevgilisi dünürüyle ilişki yaşıyordu'

Televizyoncu Müge Anlı'nın programında yine Türkiye gündemine oturan olaylar yaşandı. 32 gündür kayıp olarak aranan 70 yaşındaki Hamdi Kılıç ile ilgili beklenen gelişme gerçekleşti.

İzmir’in Urla ilçesinde 24 Kasım günü kaybolan ve hiçbir izine rastlanmayan 70 yaşındaki Hamdi Kılıç'ın aranması devam ediyordu. Şüphelerin odağındaki Kılıç'ın sevgilisi ve sevgilisinin dünürüne ait evin çevresinde kadavra köpeği ile arama çalışması gerçekleştiriliyor.

SEVGİLİSİ VE SEVGİLİSİNİN SEVGİLİSİ...

Günler önce kaybolan ve kendisinden haber alınamayan yaşlı adamı aramak için çocukları Müge Anlı’ya başvurmuştu. Anlattıkları ise akıllara durgunluk vermişti. Kılıç'ın programa katılan çocukları sosyal medya üzerinden tanıştığı kendisinden 23 yaş küçük sevgilisi ve onun da sevgilisinin, Hamdi Kılıç’a bir şey yapmış olduğundan şüphe ettiklerini anlattılar.

SEVGİLİSİ DÜNÜRÜYLE AŞK YAŞIYOR

Hamdi Kılıç'ın kızı Seher Tetik; “Babamın sevgilisi, dünürü ile ilişki yaşıyordu. Birlikte evlilik vaadiyle insanları dolandırıyorlardı. Babamı da parası için öldürdüklerini düşünüyoruz” iddiasında bulunmuştu.

Ayrıca Seher Tetik’in anlattığına göre; Hamdi Kılıç, en son sevgilisinin evinin önünde görülmüştü. Müge Anlı’da konuşulan bu iddialar üzerine harekete geçen İzmir İl Jandarma Komutanlığı ve Urla İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bahsi geçen yerde kadavra köpeği ve drone ile arama çalışması başlattı.



