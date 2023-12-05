Müge Anlı'da stüdyo karıştı! Nazmiye'nin ablası Nevrigül hakkındaki sözleri şoke etti: "Çok zıpladı, ölmeyi hak etti!"

22 yaşındaki Nevrigül Alan, kaybının 47. gününde bir zeytin ağacına asılı halde bulunmuştu. Müge Anlı programında, Nevrigül'ün arkadaşını ağırladı. Genç kız, "Ben Nazmiye'nin kullanıldığını düşünüyorum. Bizi Remzi'ye yönelttiler başta. Akıllı mantıklı düşününce zaten her şey ortada." ifadelerini kullandı. Müge Anlı'nın söz vermesi üzerine Bursa'daki şüpheli ölüme ilişkin düşüncelerini dile getiren genç kız, açıklamasında "Evdeki her şeyi bu söylüyordu onlara. Nazmiye'de hiçbir şey yoktu. Müge Anlı'ya çıkılacağı zaman, bir baktım Nazmiye odadan dışarı adımını atmıyor. İnsanın dikkatini çekmez mi olan olaylar? Doğan'ı da 'Ablam nerede?' diye o aramış, sormuş." ifadelerine yer verdi.

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Nazmiye'ye kızan genç kız, "Sen başta Doğan'ı da söylemiyordun, bilmeden. Remzi'ye yükleniyordun. Siz aranızda bir şeyler konuştunuz. Sonra Doğan olabilir! Doğan nereden senin ağabeyin oluyor. İkisi de şüpheli" dedi.

NAZMİYE'NİN SAVUNMASI 'PES' DEDİRTTİ

Bunun üzerine "Saygımdan öyle diyorum" ifadesini kullanan Nazmiye'nin sözleri genç kızı sinirlendirdi:

"Ne saygısı ya! Ablan öldürülmüş. Biliyorsun ablana neler yaptıklarını. Korkmayacaksın! Müge Hanım siz bu olaya el attığınızdan beri yine bu insanlar torba koyuyordu. Yapacaklarını yapıyorlardı."

"ABLAM ÇOK ZIPLADI, ÖLÜMÜ HAK ETTİ!" DEDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Programın ilerleyen dakikalarında ipler iyice gerildi. Müge Anlı "Muhabirimiz Cansu Düzgün'ün röportaj yaptığı Nevrigül'ün akrabası olan kız kardeşler ile birlikteyiz" diyerek onlarla görüntülü bağlantı gerçekleştirdi.

Genç kız, "Ben senin yanına odaya geldim. Sana 'Nazmiye, ablan böyle bir ölümü hak etti mi?' dedim. Sen bana 'Ablam çok zıpladı hak etti!' dedin. Senin ablan böyle bir ölümü niye hak etti bana bir anlatır mısın?" dedi.

'Zıpladı' sözünü şırmarmak anlamında kullandığını söyleyen Nazmiye, "Umursamıyordu. Annemleri falan takmıyordu." dedi.

MÜGE ANLI'DAN NAZMİYE'Yİ ZORLAYAN SORU

Müge Anlı ise "Zıplamak o değil ama! Zıplamak dediğin şey; o adamdan o adama ya da o kadından o kadına gibi bir anlam taşıyor. Yani Barış'a zıpladı ölümü hak etti. Bu mu?" dedi. Nazmiye ise kendini şu sözlerle savundu:

"Onun bunun yanına gidip oturuyordu. O yüzden böyle dedim. Kendi arkadaş çevresi Müge Abla. Başkalarıyla oturmaz iki tane çocuğu var."

Şevki Hoca bunun üzerine "Sen Barış'ın adını söylemeye çekiniyorsun. Amiyane tabirle 'zıpladı' diye 'Bunu hak etti' diyorsun. Sen, Barış'ın adının geçmesini bir şekilde engellemeye çalıyorsun." dedi.

Çok yanlış anlaşıldığını söyleyen Nazmiye "Bunun eski nişanlısı var Uğur. Onun yanına falan da gidiyordu, oturuyordu. 2 çocuk annesi, niye gidiyor? Yakışıyor mu?" diyerek kendini savundu.





