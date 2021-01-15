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Müge Anlı'da şüpheli olay! Tüm mal varlığını devretmişti, cesedi ağaca asılı bulundu

15.01.2021 13:39 | Son Güncelleme:
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Müge Anlı'da şüpheli olay! Tüm mal varlığını devretmişti, cesedi ağaca asılı bulundu

Müge Anlı'da uzun süre işlenen Hamdi Kılıç olayında son dakika gelişmesi yaşandı. Müge Anlı 15 Ocak 2021 tarihli yeni bölümünde, sevgilisinin evinden kaybolan Hamdi Kılıç olayıyla ilgili gelişme izleyicilere aktarıldı. 52 gündür haber alınamayan Hamdi Kılıç'ın cansız bedeni bir ağaçta asılı halde bulundu. Öte yandan Hamdi Kılıç'ın intihar mı ettiği yoksa intihar süsü verilerek cinayete kurban mı gittiği araştırılıyor.

24 Kasım 2020 tarihinden bu yana haber alınamayan 70 yaşındaki Hamdi Kılıç, eşini kaybettikten sonra Sakine Akdeniz isimli bir kadınla yaşamaya başlamıştı.

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TÜM MAL VARLIĞINI KADINA DEVRETTİ!

Tüm varlığını bu kadının hesabına geçirdiği iddia edilen Hamdi Kılıç'ın cansız bedeni, çiftlik evinin yakınlarındaki bir ağaçta asılı halde bulundu.
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DİDİK DİDİK ARANMIŞTI!

Jandarma ekipleri kadavra köpeği Pelit ile arama çalışmaları başlatmıştı. Havadan ve karadan devam eden arama çalışmalarında çiftlik evi ve çevresi didik didik aranmıştı.

Hamdi Kılıç'ı arama çalışmaları Urla'da devam ederken telefonundan alınan son sinyalin yaşadığı eve 4 km uzaklıkta olduğu ortaya çıkmıştı.

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DOLANDIRICILARIN KURBANI oluk bu adam DEVLET ilk fırsatta AF çıkardımı HIRSIZ SOYGUNCU DOLANDIRICIYI salıveriyo GELDE HESABINI VER BAKIM DEVLET CILKIN ÇIKMIŞ ADALATE YARGIYA GÜVEN SIFIR Türkiyede BÜTÜN KADIN CİNAYETLERİ YAŞLI CİNAYETLERİ ÇOCUK TACİZLERİ HIRSIZLIK DOLANDIRICILIK Devlet SORUMLU 52 yaşındaki BERABER OLDUGU kadın DOLANDIRICILIKTAN sabıkalı MÜGE ANLI BUNLARI ÇÖZÜYODA BİRAZ ZAMAN ALIYOR MÜGE ANLI kadar DEVLETTE BU HAİNLERDEN ilgilense böyle durumlar olmaz DEVLETTEN MAAŞ ALAN HAKİM SAVCI GÖREVİNİ YAPMAYAN KOLLUK ALDIGINIZ MAAŞ HARAM HAK ETMİYORSUNUZ SÖZÜM HAK EDEN NAMUSUZ KİŞİLER

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