Müge Anlı'da şüpheli olay! Tüm mal varlığını devretmişti, cesedi ağaca asılı bulundu

24 Kasım 2020 tarihinden bu yana haber alınamayan 70 yaşındaki Hamdi Kılıç, eşini kaybettikten sonra Sakine Akdeniz isimli bir kadınla yaşamaya başlamıştı.

TÜM MAL VARLIĞINI KADINA DEVRETTİ!

Tüm varlığını bu kadının hesabına geçirdiği iddia edilen Hamdi Kılıç'ın cansız bedeni, çiftlik evinin yakınlarındaki bir ağaçta asılı halde bulundu.



DİDİK DİDİK ARANMIŞTI!

Jandarma ekipleri kadavra köpeği Pelit ile arama çalışmaları başlatmıştı. Havadan ve karadan devam eden arama çalışmalarında çiftlik evi ve çevresi didik didik aranmıştı.

Hamdi Kılıç'ı arama çalışmaları Urla'da devam ederken telefonundan alınan son sinyalin yaşadığı eve 4 km uzaklıkta olduğu ortaya çıkmıştı.

