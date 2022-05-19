Müge Anlı'da TikTok gündemi... TikTok'tan tanışıp kaçırdı! Canlı yayında yüzleşme

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 26 yaşındaki Songül Işık ve kaçırdığı iddia edilen Şeyhamit yüzleşmesi vardı. TikTok'ta tanışan ikili kaçmıştı. Aile kızlarının kaçırıldığını söylese de Songül Işık "Ben ailemden korkarak kaçtım" dedi.

Zihinsel engelli olan Songül Işık ve Şeyhamit canlı yayına çıktı. Songul Işık "Ben severek kaçtım" sözlerini yineledi.

MÜGE ANLI TEPKİ GÖSTERDİ

Müge Anlı ise Şeyhamit'e tepki göstererek "Manavdan domates bile alırken parasını soruyorsun böyle kızı sormadan nasıl götürürsün? Gelip beni ailemden iste demeyen kızı da almayın. Şimdi ne yapmayı düşünüyorsun?" dedi.

Şeyhamit canlı yayında "Ablası bana kötü bakıyor? Artık olmaz sanıyorum. Ama seviyorum kendisini evlenmek istiyorum" dedi.

Şeyhamit TikTok'ta aktif olduğunu söyleyerek kötü paylaşımları sosyal medya husumetlilerinin yaptığını söyledi.

"BİR HALT YEMİŞSİN..."

Müge Anlı açıklamalar karşısında şaşkınlığını gizleyemeyerek "TiktTok'ta bulduğun TikTok'ta kalır isminde bile meymenet yok. Bir halt yemişsin de buraya geldin seni fenomensin diye buraya çağırmadık" dedi.



Mehtap Hanım ise yayına bağlanarak Şeyhamit'e suçlamalarda bulundu. Mehtap Hanım "Geçen sene trafik polisi taklidi yapıyordun, imam nikahlı şekilde yabancıyla yaşıyordun, bu kız da zaten üçüncü engelli" iddiasında bulundu.



