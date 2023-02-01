Müge Anlı'da yer yerinden oynadı! Arife Gökçe'nin kocası resti çekti: Türkiye'yi sinir krizine sokan sapık Sinan meğer...

Müge Anlı'ya Tokat'ta yaşayan eşi Arife Gökçe'nin bulunması için başvuran Fikri Gökçe hayal kırıklığı yaşadı. 5 çocuk annesi yaşlı kadından hala bulunamadı. Müge Anlı'da günlerce işlenen Arife Gökçe olayının baş şüphelisi Sinan Sardoğan bir çocuğa cinsel istismardan tutuklanmış olsa da eşinin hala bulunamaması üzerine isyan eden Fikri Gökçe dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Müge Anlı'nın programında günlerce ele alınan Arife Gökçe olayında yaşanan flaş gelişme gündeme bomba gibi düştü.

Müge Anlı'ya bir anda ortadan kaybolan 5 çocuk annesi Arife Gökçe’yi bulması için başvuran Fikri Gökçe'nin açıklamaları gündeme bomba gibi düştü.

SAPIK SİNAN'A İLİŞKİN OLAY İDDİA

Fikri Gökçe, yaşlı kadınları taciz etmesiyle 7'den 70'e tüm Türkiye'nin tepkisini çeken Sapık Sinan lakaplı Sinan Sardoğan hakkında konuştu.

Bir çocuğu istismar ettiği gerekçesiyle tutuklanan Sinan Sardoğan'a dikkati çeken Gökçe, evine köyünden birilerinin girerek eşini kaçırdığını anımsattı.

ARİFE GÖKÇE'NİN KOCASI FİKRİ GÖKÇE'DEN ŞAŞIRTAN SÖZLER

Fikri Gökçe yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Mesaj atıyor diye olayı şüpheli Sinan'ın üzerine yıkarım diye düşünüyorlar. Sinan'ın bu olayda gözetleyici olduğunu söyleyen Fikri Gökçe, Suç Sinan'ın üzerinde kalır, ben de bu arada kurtulurum' böyle bir şey yok. Ben de bunları inşallah öğreneceğim."



