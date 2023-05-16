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Müge Anlı'daki Eşme Akıncı olayında flaş gelişme! Evlilik vaadiyle kaçırıldığı iddia edilmişti! Yaşlı kadın bakın nereden çıktı

16.05.2023 06:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müge Anlı'nın ele aldığı kayıp Eşme Akıncı olayında sürpriz bir gelişme yaşandı. Karaman'ın Ermenek ilçesinde gece saatlerinde evden çıkan ve 13 gündür kendisinden haber alınamaya Eşme Akıncı bulundu. Talihsiz kadının, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında evlilik vaadiyle kaçırıldığı iddia edilmişti. Eşme Akıncı, sağ olarak ama şok halinde ve konuşamaz bir durumda bir ahırın içinde bulundu.

Müge Anlı'daki Eşme Akıncı olayında flaş gelişme! Evlilik vaadiyle kaçırıldığı iddia edilmişti! Yaşlı kadın bakın nereden çıktı

Müge Anlı'da günlerdir işlenen Eşme Akıncı olayında yeni bir gelişme yaşandı. 3 Mayıs gecesi evden tek başına ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan 52 yaşındaki kadının evlilik vaadiyle kaçırıldığı öne sürülüyordu. Müge Anlı, olayda adı geçen ve evli kadınlara mesaj gönderdiği öne sürülen Aziz'i sorgulamıştı. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın bulunması için harekete geçtiği Eşme Akıncı'nın vatandaşlar tarafından beldede kullanılmayan bir ahırda olduğu tespit edildi.

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ŞOK GEÇİRMİŞ VE KONUŞAMAZ DURUMDA!

Yenimahalle’de bir ahırda bulunan yaşlı kadının şok halinde ve konuşamaz bir durumda olduğu kaydedildi.

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EŞME AKINCI OLAYINDA DİKKAT ÇEKEN DETAY

Daha önce bölgenin ve ahırın aranmasına rağmen orada bulunması, başka bir yerden getirilip bırakıldığı iddialarını da güçlendirdi.

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TEDAVİ ALTINA ALINDI

Ermenek Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Akıncı'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

KAMERA KAYITLARI İNCELENECEK

Jandarma ekiplerinin daha önce o bölgede arama yaptıkları ve hiç bir ize rastlamadıkları belirtilirken, kadının oraya nasıl geldiğinin öğrenilebilmesi için beldedeki kamera kayıtlarının inceleme altına alındığı aktarıldı.

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