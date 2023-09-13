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Müge Anlı'dan canlı yayında olay sözler! "Nankörlük ettim, Allah affetsin!"

13.09.2023 10:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müge Anlı canlı yayında dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Sevgi izi uygulamasına dair konuşan Müge Anlı, Şevki Hoca'nın "Uluslararası düzeyde ödül almış bir şeyden bahsediyoruz" sözleri üzerine "Türkiye'de ödül yok anacağım... Yazık aslında üzülüyorum memleketim adına" dedi. Sevgi izi uygulaması görüntülerinin ardından duygusallaşan araştırmacı gazeteci "Nankörlük ettim, Allah affetsin!" ifadesini kullanarak sözlerini geri aldı.

Kaybolma riski olan vatandaşlara sevgi izi yaptırılmasına ön ayak olan araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sözleri programa damga vurdu. Ünlü gazeteci, bu uygulamanın önemine de değindi. Şevki Hoca'nın "Uluslararası düzeyde ödül almış bir şeyden bahsediyoruz" sözleri üzerine "Türkiye'de ödül yok anacağım. Yurt dışından geliyor. Yazık aslında üzülüyorum memleketim adına" ifadesini kullandı.

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MÜGE ANLI'NIN ÖZELEŞTİRİSİ PROGRAMA DAMGA VURDU

Sevgi izi uygulamasına ilişkin yayınlanan görüntülerin ardından duygusallaşan Müge Anlı, "Sözümü geri alıyorum bak. İnsanoğlu nankör. Ödül aslında bu. Ödülü birilerinin vermesine gerek yok. Ödülü halk verir. Alıyoruz, Allah'a şükürler olsun." dedi.

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"NANKÖRLÜK ETTİM! SÖZÜMÜ GERİ ALDIM"

VTR öncesi söylediği sözleri anımsatan Müge Anlı şu ifadelere yer verdi:

"Öyle söyledim ama nankörlük ettim. Allah affetsin. Yani Amerika'dan ödül gelmiş falan... Onlar daha başka bakıyorlar olaylara. Biz de öyle bir şey olmasa da takdir ediyorlar. Polis arıyor 'Allah razı olsun işimi kolaylaştırdın' diyor, halk da aynı şeyi söylüyor. En büyük ödül bu yani. Sözümü geri aldım."

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