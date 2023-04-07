Müge Anlı'dan görülmemiş ayar! 2 çocuklu kadın askerdeyken terk ettiği sözlüsüne kaçtı! 'İnsanı çıldırtmak için mi toplandınız?''

Müge Anlı, askerdeyken sözlüsü Gülseren tarafından terk edilen Alim'e ilişkin açıklamalarda bulundu. İsmail ve Gül Yılmaz çifti, günlerdir ulaşamadıkları oğulları Alim'in yanı sıra; evli ve 2 çocuklu eski sözlüsü Gülseren'le karşı karşıya geldi. Stüdyoda Gülseren'in eşi Şeref de yer aldı. Alim ve Gülseren'e sorular yönelten Müge Anlı sonunda patladı.

Müge Anlı, Alim'e "Askerdeyken seni bırakıp kaçan biriyle nasıl şu an kaçıyorsun?" diye sordu. Gülseren'i çok sevdiği için kaçtığını söyleyen Alim'in açıklaması Müge Anlı'yı şaşırttı. "Sen çok seviyorsun ama karşı tarafın da seni sevmesi gerekmiyor mu?" diye çıkışan Müge Anlı, "Aynen, benimle sözlüyken zor durumda olduğu için kaçtı" yanıtını aldı. Ünlü gazeteci, zor durumdan kastının ne olduğunu sordu. "Bilmiyorum" yanıtını alan Müge Anlı "Tam olarak bilmen gereken tek şey bu! Sen askerdesin, evleneceğin kişi başkasıyla kaçıyor. Askerdeki bir erkeğe yapılacak en kötü şeylerin başında geliyor bu." dedi.

MÜGE ANLI'DAN KİLİT SORU: "İLK ADIMI HANGİNİZ ATTI?"

Müge Anlı, ikilinin TikTok'tan iletişime geçtiğini anımsatıp ilk kimin mesaj attığını sordu. Gülseren, "İlk mesajı ben attım. Tam ben attım değil aslında. Kızım Serap atmıştı. Bu da görüldü atmış. 'Kimsin?' yazınca, ben de Gülseren dedim. Kızım 2 yaşında. Normal değil de abuk subuk şeyler yazmıştı." dedi.

"BUNLAR BANA İŞLEMEZ!"

"Sen de kızım attı demek için kendin yazdın ona" ifadesini kullanan Müge Anlı, genç kızı sıkıştırdı. Ünlü gazeteci kaçamak cevaplar üzerine şu sözleri söyledi:

"Sen evlenince takipleşmeyi bırakmadınız mı? Bak ben bunların numara olduğunun farkındayım. Arayı 'Dün gece seni rüyamda gördüm', 'Benim kız sana yazmış' falan da. Bunlar hiç bana işlemiyor biliyor musun? Öyle bir kafa yok ben de. Hani öyle olsa, seninle kısır yiyiyp sabaha kadar konuşabiliriz de gerçekleri konuşalım. Senin 2 yaşındaki kızın tutup da milyarlarca insanın arasından Alim'in hesabını bulacak hali yok. Sen Alim'e yazdın. Neden yazdın? Şeref ile aranızda problem mi vardı?"

"KARIN KAÇMIŞ SEN NİYE GÜLÜYORSUN?"

Gülseren'in eşi Şeref'in bu sözler üzerine gülmesine dayanamayan Müge Anlı "Sen niye gülüyorsun çocuğum? Ben onu anlamadım yani. Karın kaçmış. Gülecek de bir şey yok." diye çıkıştı.

Şeref "Ağlayacak halimiz de yok" deyince Müge Anlı "Ama siz insanı çıldırtmak için mi sabah sabah toplandınız? Sen niye gülüyorsun yani" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İsmail ve Gül Yılmaz çifti 23 yaşındaki Alim Yılmaz'ı bulmak için Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılmıştı. Alim'in anne ve babası, oğullarının eski sözlüsü evli ve 2 çocuk annesi Gülseren'le kaçtığın iddia etmişti. Gülseren'in yıllar önce sözlü olduğu Alim'i askerdeyken terk ettiği ve başkasıyla kaçıp evlendiği ortaya çıkmıştı. Bu iki eski sözlünün yıllar sonra birlikte kaçtığı aktarılmıştı.

