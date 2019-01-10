TREND

Müge Anlı'dan yine büyük başarı! 2 saatte buldu

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
SİNEMA TV  | 10.01.2019 13:44 | Son Güncelleme

Müge Anlı, programa katılan ve 27 yıldır annesini görmediğini, kayıp olduğunu iddia eden Baran Kaya'nın annesini 2 saatte buldu.

Müge Anlı, ülke gündemine damga vurmaya devam ediyor. Anlı, programa katılan ve annesini 27 yıldır göremediğini söyleyen Baran Kaya'nın annesi Tülay'ı 2 saatte buldu.

MÜGE ANLI, CANLI YAYINDA MÜJDEYİ VERDİ

Programa reklam arası verildikten sonra yayına tekrar başlayan Müge Anlı, müjdeli haberi Baran'a verdi. Seyircilerin alkışları arasında Anlı, Tülay'ın korkularının olduğunu bu yüzden yıllardır kaçtığını söyledi.

"SENİN ÇOCUĞUNU BÜYÜTÜP ÜZERİNE SALACAĞIZ"

Müge Anlı yayın arasında Baran Kaya'nın annesi Tülay ile görüştüğünü söyledi. Tülay'ın korkularının olduğunu dile getiren Anlı, "Annen bir şeylerden kaçıyor. Senin ailen annene, çocuğunu büyütüp üzerine salacağız diyor." dedi.

KAMERAYA BAKARAK ANNESİNE SESLENDİ

"Anne sana ne söylediler ne anlattılar bilmiyorum. Benim de arkamda boşa geçmiş 29 yıl var. Eğer bir 29 yıl daha yaşayacaksam bunu seninle yaşayayım. Ne olur bana bunu çok görme."

"ANNEANNEMİN GECE YARILARI AĞLAMALARINA ŞAHİT OLDUM"

Baran, annesinin ailesi tarafından annesine düşman gibi yetiştirilmediğini söyledi. Baran, anneannesinin gece yarıları cam kenarında, "Tülay kızım neredesin" diye ağladığına şahit olduğunu söyledi.

"BEN DE OĞLUMLA GÖRÜŞMEK İSTİYORUM"

Müge Anlı, Tülay hanımın evden kaçtıktan sonra evlenmediğini, onun da oğlu Baran'ı görmek istediğini söylediğini dile getirdi.

"BABAMLA GÖRÜŞMÜYORUM"

"Ben babamla 14 yaşında tanıştım. Babamla anlaşamadığım için için artık onunla görüşmüyorum. Babamın ailesiyle görüşüyorum ama babamla görüşmüyorum"

Herkes akın akın oraya gitti!Herkes akın akın oraya gitti!
'Sevişme sahnelerimizi birlikte izliyoruz''Sevişme sahnelerimizi birlikte izliyoruz'
Black Mirror: Bandersnatch - Geleceğin televizyonu mu, reklam oyunu mu?Black Mirror: Bandersnatch - Geleceğin televizyonu mu, reklam oyunu mu?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
müge anlı baran kaya ATV

En Çok Okunan Trend Haberler

Köylüler yakaladı, kaymakam serbest bıraktırdı

Köylüler yakaladı, kaymakam serbest bıraktırdı

Ünlü siyasetçi Atatürk Havalimanında gözlük çalarken yakalandı!

Ünlü siyasetçi Atatürk Havalimanında gözlük çalarken yakalandı!

CIA'in 50 yıldır gizlediği Nuh'un Gemisi Türkiye'de iddiası!

CIA'in 50 yıldır gizlediği Nuh'un Gemisi Türkiye'de iddiası!

Jelena Karleusa'nın paylaşımı heyecanlandırdı

Jelena Karleusa'nın paylaşımı heyecanlandırdı

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Diriliş Ertuğrul hayranlarına kötü haber!

Diriliş Ertuğrul hayranlarına kötü haber!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Bu filmleri muhtemelen izlemediniz! İşte 5 harika öneri

Bu filmleri muhtemelen izlemediniz! İşte 5 harika öneri

Yeşilçam'ın yufka yürekli oyuncusu: Hulusi Kentmen

Yeşilçam'ın yufka yürekli oyuncusu: Hulusi Kentmen

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
David Beckham’dan heyecanlandıran paylaşım

David Beckham’dan heyecanlandıran paylaşım

Ünlü çiftten şaşırtan açıklama: 'Sevişme sahnelerimizi birlikte izliyoruz'

'Sevişme sahnelerimizi birlikte izliyoruz'

Black Mirror: Bandersnatch - Geleceğin televizyonu mu, reklam oyunu mu?

Black Mirror: Bandersnatch - Geleceğin televizyonu mu, reklam oyunu mu?

Tüm zamanların seyirci rekortmeni komedi filmleri

Tüm zamanların seyirci rekortmeni komedi filmleri

FOX'un merakla beklenen dizisinden yeni görüntüler!

FOX'un merakla beklenen dizisinden yeni görüntüler!

İngiltere'nin Oscar'ı BAFTA adayları açıklandı

İngiltere'nin Oscar'ı BAFTA adayları açıklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.