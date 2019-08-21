Müge Anlı ile Tatlı Sert ekranlara dönüyor!

ATV'de sabah kuşağında yayınlanan kayıp kişilerin arandığı, işleyeni belli olmayan veya işleyenin bulunamadığı cinayetlerin aydınlatılmaya çalışıldığı Müge Anlı ile Tatlı Sert'in yeni yayın tarihi merak ediliyordu.
2 EYLÜL'DE BAŞLIYOR
Müge Anlı, yeni sezona ATV ekranlarında 2 Eylül Pazartesi günü merhaba diyecek.
KAYIPLARI BULMAYA DEVAM EDECEK
Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor.
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