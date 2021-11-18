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Müge Anlı, karış karış gezdiği İstanbul sokaklarından paylaştı

18.11.2021 15:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yıllardır televizyonun en çok izlenen programlarından birine imza atan Müge Anlı, İstanbul turu yaptı. Müge Anlı, İstanbul turu yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Müge Anlı, karış karış gezdiği İstanbul sokaklarından paylaştı

Sevilen televizyoncu Müge Anlı, sosyal medyayı çok olmasa da ara ara paylaşımlar yaparak hayranlarına sürpriz yapıyor. Özel hayatını gözler önünde yaşamayı tercih etmeyen Müge Anlı, İstanbul sokaklarını karış karış gezdi.

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Önce boğazdan paylaşım yapan Müge Anlı, sonrasında Sultan Ahmet Camii sokağında çektiği fotoğrafını paylaştı. Müge Anlı’nın makyajsız pozları kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

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MÜGE ANLI REKOR KIRDI

Aslen Arnavut olan Müge Anlı, geçtiğimiz aylarda kendine kişisel bir Instagram hesabı açarak hayranlarını şaşırtmıştı. Müge Anlı’nın açtığı Instagram hesabı 24 saatte bir milyon takipçiye ulaşarak bir rekora imza attı.

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