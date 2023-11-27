Müge Anlı, Nevrigül Alan'ın otopsi raporunu açıkladı! Kardeşi Nazmiye'nin makyajlı hali ve gülüşü sosyal medyayı ayağa kaldırdı

22 yaşındaki Nevrigül Alan, kaybının 47. gününde bir zeytin ağacına asılı halde bulunmuştu. Müge Anlı, canlı yayında yaptığı açıklamada "Henüz 22 yaşındaydı. Ben gençlerin yanına ölüm kelimesini yakıştıramıyorum. 16'sında kaçarak evlendi. Eş oldu, anne oldu, 2 çocuk sahibi oldu. 2 Eylül Cumartesi günü de Bursa, Gemlik'ten kayboldu. Aile buraya kaybını aramaya gelmişti. Fakat 18 Ekim'de ne yazık ki bir zeytin ağacına asılı halde ölü olarak bulundu." ifadelerini kullandı. Ünlü gezeteci Nevrigül Alan'ın ölümüne dair otopsi sonucunu ve Cumhuriyet savcısının raporunu canlı yayında aktardı

MÜGE ANLI CANLI YAYINDA AÇIKLADI: "KESİN ÖLÜM NEDENİ TESPİT EDİLEMEDİ"

Olay yeri inceleme ve otopsi sonucuna göre genç kadının ölümünün ardından aradan 47 gün geçmesi ve cesedin çürümesi sonucunda cinayete dair bir delil bulunamadığını belirten ünlü gazeteci şu açıklamayı yaptı:

"Çünkü Nevrigül'ün kesin ölüm nedeni tespit edilemedi. Biliyorsunuz, kaybından 47 gün sonra bulundu. Ne yazık ki cesette çürümeler olduğu için, herhangi bir DNA ya da parmak izine rastlanılmadı. Aile biliyorsunuz çantanın daha sonra evlerinden çalındığını iddia etmişti. Ama ailenin o sırada polise başvuruları olmamıştı. Bu sebeple olayın başından bu yana çantanın ve terliklerin orada olduğu kabul edildi. 'Çanta ve terlikler hayvanlar tarafından sağ-sola gönderilmiştir' denildi. Biliyorsunuz Nevrigül'ün üzerinde ters giydirilen kıyafetler vardı. O da 'Kıyafetleri kirlidir. Kirli tarafı gözükmesin diye kendisi ters giymiş' denildi. Yani lekeleri gizlemek ya da başka bir nedenle deniyor. Başka nedeni bilmiyorum."

"İNTİHAR ETMİŞ OLABİLECEĞİ KANAATİNE VARILDI"

Müge Anlı konuya ilişkin yaptığı açıklamayı şöyle sürdürdü:

"Sayın savcımıza teşekkür ediyorum ben. Cinayet yerine giden savcımız da oydu. Görür görmez 'Bu bir cinayettir!' diyen de kendisiydi. Ama bazı şeylerin delillendirilmesi gerekiyor. Ne yazık ki aradan 47 gün geçmesi ve cesetteki çürümeler nedeniyle cinayete dair bir olguya rastlanılmadığı için şu anda intihar etmiş olabileceği kanaatine varıldı."

"KIZIM İNTİHAR EDECEK BİR KIZ DEĞİL"

Nevrigül Alan'ın acılı annesi "Hayır Müge Hanım! Benim kızım intihar edecek bir kız değil!" diyerek haykırdı:

"Çocuklarına çok düşkündü. Evden dışarı nasıl gidiyor. O terlikler nasıl gidiyor. Benim kızım nasıl olur da ufacık bir ağaca asılıyor? Çift telefon! Bu nasıl oluyor? Tek telefon kullanıyordu benim kızım. Dayak yediği yerler gözüküyor Müge Hanım!"

"BENİM KIZIMI ÖLDÜRDÜLER!"

Ünlü gazeteci bunun üzerine şu açıklamayı yaptı:

"Yapılan araştırmalardan çıkan sonuca göre cinayet denemiyor. 'Cinayet diyemediğimiz için de 'intihar' diyoruz' deniyor. Yeni bir delil sunulursa yeniden dosyanın açılıp devam edileceği belirtiliyor."

"Benim kızımı öldürdüler yapanlar belli." diye bağıran acılı kadın gözyaşlarına boğuldu.

Nevrigül'ün kız kardeşi Nazmiye de "Dosyanın kapanmasını istemiyorum" dedi.

NEVRİGÜL ALAN'IN KARDEŞİ SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Programın ilerleyen dakikalarında TikTok videosu gösterilen Nazmiye'nin gülmesi ve makyajlı halleri sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.

İşte o yorumlardan bazıları:

"Yalnız cesedin uzun süre durmasından kaynaklı intihar mı cinayet mi tam anlaşılamayıp cinayet denmiş. Nazmiye de 'Benim sevdiğim suçlu çıkmadı.' diye düşünerek makyajını yapıp gelmiş, annesine gülüyor vs. Olayları böyle yorumladım."

"Nazmiye süslenmiş gelmiş!"

"Ablasının ölümünden memnuniyet duyan bir Nazmiye ve ona sürekli övgüler dizen Müge Anlı."







