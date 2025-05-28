Müge Anlı'nın ağzı açık kaldı! Görüntülü konuşmayı canlı yayında izletti: "Bu erkeklere ne olmuş ya?"

Ülke gündemine oturacak anlaara imza atılan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yayınlanan bir video viral oldu. Sunucu Müge Anlı'nın tepkisi ise dikkat çekti. Ümmügülsüm Gül, internette tanıştığı sevgilisi tarafından evlilik vaadiyle tam 550 bin lira dolandırıldığını iddia ederek Anlı'dan yardım istedi.

Tüm birikimini dolandırıcıya kaptıran Gül, "3 ata beşliği, 7 ata, 14 çeyrek, 2 gram ve 2 tane de yarım altın bozdurdum". diyerek maddi zararını anlattı. İddiaların odağındaki Barış isimli şahıs canlı yayına bağlanarak Ümmügülsüm Gül'ün bütün iddialarını reddetti.

"SEN BENİ SATIN ALDIN"

Programda kendini avukat olarak tanıtan şahsın bir videosu da yayınlandı. Görüntülü konuşma kaydında "Sen bana 550 bin TL verdin ya, o başlık parasıydı. Artık sen bana istediğini yapabilirsin. Sen beni satın aldın. Artık seninim" şeklindeki sözleri hem ekran başındakilerin hem de stüdyodakilerin ağzını açık bıraktı.

Müge Anlı'nın tepkisi de gündem oldu. "Bu erkeklere ne olmuş ya? Nasıl bir özgüvenle bu sözleri söyleyebiliyorlar?'." diyerek sert tepki gösterdi.