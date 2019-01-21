Müge Anlı'nın canlı yayınında dehşete düşüren cinayet itirafı

Müge Anlı canlı yayınında bir cinayet itirafı daha yaşandı. Son zamanlarda birçok olayı çözen Müge Anlı, yine başarılı bir programa imza attı. 12 yıl önce kaybolan kız kardeşi Filiz Karadavut için anne Durna Karadavut, savcılığa ifade vermiş, damat Umut Çakırer de tutuklanmıştı. Çiğdem Çakırer, kız kardeşinin hayatta olduğunu, eşinin ise suçsuz yere cezaevinde olduğunu iddia ediyordu.

3 çocuk annesi Çiğdem Çakırer, annesinin 12 yıl sonra ifade vermesini şaşkınlıkla karşıladığını söyledi .Anne Durna Karadavut ise damadını işaret eden şüpheleri, yıllar sonra açıklama sebebini kızı Çiğdem Çakırer'in baskılarından kaynaklandığını açıkladı.

12 YIL SONRA ANNE DURNA İFADE DEĞİŞTİRMİŞTİ

Durna Karadavut, Müge Anlı'nın programına yıllar önce katılmak istediğini ve kızı tarafından engellendiğini söyledi. Eşinin ısrarlı suçsuz olduğunu savunan Çiğdem Hanım'a Müge Anlı savcılıkta yer alan tanık ifadelerini paylaştı. Çiğdem Çakırer, anne Durna Hanım verdiği ifadeyi yıllar önce savcılığa sunsaydı bugün hayatının farklı yönde şekillendirebileceğini söyledi. Müge Anlı canlı yayınına bağlanan Çiğdem Hanım'ın kardeşi Murat Karadavut, annesinin kardeşinin kaybolmasından önce de damadı Umut Çakırer'den şüphelendiğini söyledi. Ayrıca emniyetin olayla ilgili yaptığı çalışmaların eniştesi Umut Çakırer'i işaret ettiğini gösterdi.