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Müge Anlı'nın canlı yayınında dehşete düşüren cinayet itirafı

Metin Yamaner Metin Yamaner
İLİŞKİLER  | 21.01.2019 21:54 | Son Güncelleme

Müge Anlı'nın programında bir kez daha korkunç gerçekler ortaya çıktı. ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında daha önce kardeşini öldüren eşini koruyan abla Çiğdem Çakırer itirafta bulunarak, 'Eşim kardeşim Filiz Karadavut'u öldürdüğünü söyledi' dedi.

Müge Anlı canlı yayınında bir cinayet itirafı daha yaşandı. Son zamanlarda birçok olayı çözen Müge Anlı, yine başarılı bir programa imza attı. 12 yıl önce kaybolan kız kardeşi Filiz Karadavut için anne Durna Karadavut, savcılığa ifade vermiş, damat Umut Çakırer de tutuklanmıştı. Çiğdem Çakırer, kız kardeşinin hayatta olduğunu, eşinin ise suçsuz yere cezaevinde olduğunu iddia ediyordu.

3 çocuk annesi Çiğdem Çakırer, annesinin 12 yıl sonra ifade vermesini şaşkınlıkla karşıladığını söyledi .Anne Durna Karadavut ise damadını işaret eden şüpheleri, yıllar sonra açıklama sebebini kızı Çiğdem Çakırer'in baskılarından kaynaklandığını açıkladı.

12 YIL SONRA ANNE DURNA İFADE DEĞİŞTİRMİŞTİ
Durna Karadavut, Müge Anlı'nın programına yıllar önce katılmak istediğini ve kızı tarafından engellendiğini söyledi. Eşinin ısrarlı suçsuz olduğunu savunan Çiğdem Hanım'a Müge Anlı savcılıkta yer alan tanık ifadelerini paylaştı. Çiğdem Çakırer, anne Durna Hanım verdiği ifadeyi yıllar önce savcılığa sunsaydı bugün hayatının farklı yönde şekillendirebileceğini söyledi. Müge Anlı canlı yayınına bağlanan Çiğdem Hanım'ın kardeşi Murat Karadavut, annesinin kardeşinin kaybolmasından önce de damadı Umut Çakırer'den şüphelendiğini söyledi. Ayrıca emniyetin olayla ilgili yaptığı çalışmaların eniştesi Umut Çakırer'i işaret ettiğini gösterdi.

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CANLI YAYINDA İTİRAF ETTİ
Müge Anlı Cuma gününkü yayından sonra stüdyoda Çiğdem Çakırer ile konuşmaya devam etti. Müge Anlı'nın soruları karşısında Çiğdem Çakırer, eşi Umut Çakırer'in kardeşi Filiz Karadavut'u öldürdüğünü söyledi.

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YASAK AŞK OLDUĞUNU İDDİA ETTİ

İsmini vermek istemeyen bir izleyici tutuklu olan ölen Filiz Karadavut'un ablası Çiğdem Çakırer'in eşi Umut Çakırer'in Polise yer göstermesi sırasında yanında olduğunu söyleyerek çarpıcı iddialarda bulundu. Murat Karadavut ise eniştesi Umut Çakırer'in geçmişte Karadavut ailesi arasında fikir ayrılıkları meydana getirdiğini ileri sürdü. Abla Badegül Hanım, Filiz'in eniştesine karşı beslediği yasak aşkı itiraf ettiğini söyledi. Ayrıca Filiz'in, Çiğdem Hanım için düşündükleri ise kan dondurucu nitelikteydi.Son olarak Çiğdem Çakırer, 12 yıl içinde Karadavut ailesi fertleri arasında sadece kendisinin tesadüfen rastladığını iddia ettiği kardeşi Filiz Karadavut'a seslendi.

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