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Müge Anlı'nın elinden ne uçan ne de kaçan kurtuluyor! Kuşunun bulunması için adaklar adayan yaşlı kadın yürekleri sızlattı

14.09.2023 13:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına 90 yaşındaki Ayşe Hanım'ın sözleri damga vurdu. Tatil için Manisa'ya giden Ayşe Hanım, burada muhabbet kuşunu kaybettiğini belirtip Müge Anlı'dan yardım istedi. "Maviş benim çocuğum gibiydi" diyen yaşlı kadının sözleri ünlü gazeteciyi duygulandırdı.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programını izleyenler dikkat çeken bir ana tanıklık etti. 90 yaşındaki Ayşe Hanım, Müge Anlı'dan 16 gündür kayıp olan kuşu Maviş'in bulunması için yardım istedi.

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"SON GÜNLERİMİ ONUNLA YAŞIYORDUM"

"Bana 'Ayşe, Ayşem' derdi. Son günlerimi onunla yaşıyordum. Bana isterlerse 100 tane kuş alsınlar, onun yerini kimse tutmaz" diyen yaşlı kadının sözleri hem Müge Anlı'nın hem de ekran başındakilerin yüreğini sızlattı.

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Üzülmemesi için çocuklarının kayıp kuş yerine başka bir kuş getirdiğini belirten Ayşe Hanım, bunun farkında olduğunu vurgulayıp son çare olarak Müge Anlı'ya başvurduğunu ifade etti.

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OLAYIN SEYRİNİ DEĞİŞTİREN AÇIKLAMA!

Ayşe Hanım'ın kızı Manisa'daki bir petshop sahibinin kendisine 'Buraya birileri geldi. Kuş 'Ayşe, Ayşe' diyormuş. Benden kuşa kafes ve yem alıp İstanbul'a gittiler' dediğini belirti.

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YAŞLI KADIN KUŞU İÇİN CANLI YAYINDA ÇAĞRIDA BULUNDU

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvuran yaşlı kadın ekran başındakilere seslendi:

"Bulup alan varsa Allah razı olsun onlardan. Ne olur bana geri getirsinler kuşumu. Onsuz hiçbir şey yapamıyorum"

Bu çağrının ardından programa çok sayıda telefon geldiği kaydedildi. Öte yandan Balıkesir'de tatile gittiklerinde görümcesinin bir kuş bulduğunu belirten bir seyirci canlı yayına bağlandı ve konuya ilişkin görüntüyü paylaştı.

Ayşe Hanım her ne kadar heyecanlanmış olsa da çok geçmeden o kuşun, Maviş olmadığı ortaya çıktı.

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