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Müge Anlı'nın programında rekor! Bir günde hepsini buldu!

zeki.akyurek zeki.akyurek
YAŞAM  | 29.04.2019 20:05 | Son Güncelleme

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te kırılması zor bir rekora imza attı. Müge Anlı programında kayıp olan 5 kişiyi eliyle bulmuş gibi buldu.

Müge Anlı, bir günde 5 kayıp birden bularak yeni bir rekora daha imza attı. Ailelerinin her yerde aradığı kayıpları eliyle koymuş gibi buldu.

HEPSİNİ TEK TEK BULDU

İstanbul Etiler'den 21 Nisan'da kaybolan 88 yaşındaki Alzheimer hastası Halil Engindeniz, yaşlı bakım merkezinde bulundu.

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Bir diğer Alzheimer hastası Ali Gölve'nin de trafik kazası geçirdikten sonra hayatını kaybettiği anlaşıldı. Müge Anlı, Gölve'nin Adli Tıp Kurumu'nda kimsesizler mezarlığına gönderilmek üzereyken buldu.

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Balıkesir'de 22 Nisan'da teyzesinin eski eşi tarafından kaçırılan 15 yaşındaki Kardelen Budak, 5 gün sonra Müge Anlı'nın çabaları sayesinde kurtarıldı.

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Ailesinin 33 gün boyunca ulaşamadığı Ferhat Daştan'ın İzmir'den Ankara'ya giderek yeni bir yaşam kurduğu ortaya çıktı. Kayıp Azeri Ayten Hüseynova ise 38 gün sonra evine döndü.

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