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Müge Anlı'nın programında şok itiraf! Abdullah Gazi'yi büyük kızı öldürmüş...

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
YAŞAM  | 15.02.2019 11:13 | Son Güncelleme

Bir aydır kendisinden haber alınamayan Abdullah Gazi' A. hakkında Müge Anlı'nın programında beklenmedik bir itiraf geldi. Gazi'nin büyük kızı Gizem A. tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Bu itirafların ardından Abdullah Gazi A.’yı öldürüp bahçedeki tandırda yaktığını itiraf eden Kıymet A. ile kızı Gizem A. (17), adliyeye sevk edildi.

Müge Anlı, "hayatımın en zor programı" dedi ve cinayetle ilgili çarpıcı gerçekleri şu sözlerle anlattı:

"Yayından sonra Kıymet hanım 'sizinle görüşmek istiyorum' dedi. Görüştük ve hiç beklenmedik bir şey ortaya çıktı. Kıymet hanım ve geldiği günden beri yanında bulunan büyük kızı benimle konuşurken; ortaya çıktı ki Abdullah Gazi'yi 18 Ocak gecesi büyük kızı öldürmüş...

ANNESİNİN ÖLDÜRÜLECEĞİNİ DÜŞÜNÜP...

Hayatının en zor programı, en çok etkileyen konu neydi diye sorarlardı. Artık onun cevabı var. Güzeller güzeli bir kız çocuğu üniversite sınavlarına hazırlanıyor. Gerçekten çok güzel. 18 Ocak gecesi bir yere kadar anlatılanlar doğru. Eve alkollü şekilde geliyor baba, annesine senedi imzalatmak istiyor. Ve genç kızın anlattığına göre; annesinin öldürüleceğini düşünen genç kız o silahla babasını öldürüyor istemeden de olsa...

SUÇU ANNE ÜSTLENDİ AMA...

Kendi aralarında anlaşıyorlar. Evin yakınında bir ocak var, onu oraya atıyorlar. Ve cesetten de bu şekilde kurtuluyorlar. Evde 15 yaşında bir kız çocuğu daha var. Diyorlar ki "Eğer her şey ortaya çıkarsa annem üstlenecek. Dün Kıymet hanım yayından sonra konuşacağım dediğinde 14 yaşındaki çocuğun da ifadesi alınıyor. Çocuk, anlaştıkları gibi annesinin öldürdüklerini ifade ediyor. Ama aslında olayı iç yüzünde kızını korumaya çalışan bir anne var. Kız her şeyin ifadelerde ortaya çıkacağını düşündü."

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