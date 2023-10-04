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Müge Anlı'nın 'uzaklaştırma' sözleri olay oldu! "Şinasi de benim için..."

04.10.2023 14:16 | Son Güncelleme:
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Müge Anlı, kendisinden haftalardır haber alınmayan Bedriye Kılıç olayını ele almaya devam ediyor. Yapılan açıklamaların ardından gözler kayıp kadının eşi Tayfur Kılıç'a çevrildi. Canlı yayında tanıklarla yüzleşen Tayfur Kılıç'ın gerçekleri anlatıp anlatmadığı merak konusu olurken dikkat çeken bir açıklama da Müge Anlı'dan geldi. Ünlü gazeteci "Sen bu utanma sınırını aşmışsın zaten" diyerek Kılıç'a uyarıda bulundu. Eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu'na da değinen Müge Anlı'nın sözleri olay oldu.

Müge Anlı, Bedriye Kılıç'ın kaybını aydınlatmayı sürdürüyor. Cinayete kurban gittiği düşünülen 35 yaşındaki kadının kaybında gözler Tayfur Kılıç’a çevrildi. Canlı yayında tekrar Bedriye Kılıç'ın kocasını ağırlayan Müge Anlı, "Sen bu utanma sınırını aşmışsın zaten" dedi.

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"SEN UZAKLAŞTIRMA ALINAN BİR KOCASIN!"

Tayfur Kılıç’a "Sen uzaklaştırma alınan bir kocasın. Bence bir koca için uzaklaştırılma alınması çok ayıp bir şey biliyor musun?" dedi.

"ŞİNASİ BANA UZAKLAŞTIRMA ALIYORMUŞ"

Müge Anlı, Bedriye Kılıç olayı masaya yatırılırken gerginleşen ortamı şu sözlerle yumuşattı:

"Ay dağlara taşlara, hani kadınlar için de alınıyor ya! Şinasi bana uzaklaştırma alıyormuş, çok komik olur"

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MÜGE ANLI'DAN TEPKİ: "UTANMA SINIRINI AŞMIŞSIN!"

Ünlü gazeteci, tekrar Tayfur Kılıç'a döndü. Müge Anlı, "Utanmıyor musun ya? Utanma sınırını aşmışsın" dedi.

FFF

NE OLMUŞTU?

3 çocuk annesi, 35 yaşındaki Bedriye Kılıç Konya Akşehir’de 6 Temmuz’da kayıplara karıştı.

Bedriye Kılıç'ın kiraz bahçesinde yapılan kamera çekiminde röportaj verdiği ve eşinin kıskanması nedeniyle tartışma yaşadığı ortaya çıktı. Eşinin ifadesine göre kendisi eve girdi fakat Bedriye Kılıç'ı içeri almadı. Bu olay soınrası bir daha Bedriye Kılıç'tan haber alınmadığı belirtildi.

Bedriye Kılıç'ın nerede olduğu henüz bilinmiyor. Canlı yayında olayın ayrıntıları konuşulmaya devam ediyor.

Kayıp olayında şüpheler Tayfur Kılıç’a çevrildi. “Dangalaktı, havalıydı” gibi yakışıksız ifadeler kullanması nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olan kayınpeder Adem Kılıç da dünürleri ile canlı yayında yüzleşti.

Olay günü ulaşamadığı gelini Bedriye’yi sormak için oğlu Tayfur Kılıç’ıa telefon ettiğini ve gelinin kaybolduğunu öğrendiğini ifade eden Adem Kılıç, konuşmasını şöyle sürdürdü;:

“Oğlum telefon konuşmamızdan bir süre sonra eve geldi. Evdeki tüm odalara baktı, eşi Bedriye’yi sordu. Eve gelince haber vermemizi istedi”

Adem Kılıç, Müge Anlı'nın , “Oğlunuz Tayfur, o gün eşi Bedriye’nin kaybolduğunu ailesine haber vermemiş. Annesini, babasını, ağabeyini aramamış, gidip eşini lunaparkta aramış. Neden oğlunuza eşini aramadığını sormadınız mı?” sözleri üzerine şu açıklamnayı yaptı:

"Oğlumun kimi arayıp kimi aramadığını bilmiyorum. Oğluma, karısının nerede olduğunu sordum, bana bilmediğini söyledi"

Adem Kılıç'ın oğlunu koruduğu ve gerçekleri anlatmadığı önesürüldü.

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