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Müge Anlı O Ses Türkiye'ye mi katılacak? Müge Anlı O Ses Türkiye'de şarkı mı söyleyecek?

31.12.2021 16:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

O Ses Türkiye programında bu akşam yılbaşı özel konsepti ile birbirinden ünlü isimler sahne alacak. Oyuncusundan şarkıcısına kadar birçok ünlü ismin performans sergileyeceği O Ses Türkiye konukları arasında gösterilen, en dikkat çeken isimler biri de başarılı sunucu Müge Anlı oldu. Peki Müge Anlı O Ses Türkiye'ye mi katılacak? Müge Anlı O Ses Türkiye'de şarkı mı söyleyecek? İşte detaylar...

Müge Anlı O Ses Türkiye'ye mi katılacak? Müge Anlı O Ses Türkiye'de şarkı mı söyleyecek?

Ekranların en tanınan yüzlerinden biri olan Müge Anlı, zaman zaman sosyal medya hesabından, şarkı söylediği anları paylaşıyor. Bu akşam TV8 ekranlarında gerçekleştirilecek O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programına katılacak konuklar arasında Müge Anlı'nın da olacağı iddia edildi. Müge Anlı, konuya ilişkin açıklama yaptı. Peki Müge Anlı O Ses Türkiye'ye mi katılacak?

MÜGE ANLI O SES TÜRKİYE'YE Mİ KATILACAK?

O Ses Türkiye'de yılbaşı akşamında birbirinden ünlü konuklar ağırlanacak. Bu isimlerin arasında en çok dikkat çeken, başarılı sunucu Müge Anlı oldu. Ancak konuya ilişkin açıklama yapan ünlü sunucu Müge Anlı, O Ses Türkiye'ye katılacağından haberi bile olmadığını söyledi.

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O Ses Türkiye Müge Anlı
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