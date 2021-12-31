Müge Anlı O Ses Türkiye'ye mi katılacak? Müge Anlı O Ses Türkiye'de şarkı mı söyleyecek?

Ekranların en tanınan yüzlerinden biri olan Müge Anlı, zaman zaman sosyal medya hesabından, şarkı söylediği anları paylaşıyor. Bu akşam TV8 ekranlarında gerçekleştirilecek O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programına katılacak konuklar arasında Müge Anlı'nın da olacağı iddia edildi. Müge Anlı, konuya ilişkin açıklama yaptı. Peki Müge Anlı O Ses Türkiye'ye mi katılacak?

MÜGE ANLI O SES TÜRKİYE'YE Mİ KATILACAK?

O Ses Türkiye'de yılbaşı akşamında birbirinden ünlü konuklar ağırlanacak. Bu isimlerin arasında en çok dikkat çeken, başarılı sunucu Müge Anlı oldu. Ancak konuya ilişkin açıklama yapan ünlü sunucu Müge Anlı, O Ses Türkiye'ye katılacağından haberi bile olmadığını söyledi.

İŞTE O SES TÜRKİYE YILBAŞI ÖZEL KONUKLARI!

MELİS SEZEN

SABRİ SARIOĞLU

İLAYDA ALİŞAN

SARP AKKAYA

SİMGE AKÖZ

ZEYNEP AVCI

BERFU-ESER YENENLER

MURAT YILDIRIM

DAMLA SÖNMEZ

OZAN AKBABA

HAZAR ERGÜÇLÜ

PERİHAN SAVAŞ

GÖKÇE BAHADIR

FEYYAZ ŞERİFOĞLU

MERVE DİZDAR

YASEMİN SAKALLIOĞLU

CEM DAVRAN

HANDE BALADIN





