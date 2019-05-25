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Müge Anlı ortaya çıkardı! Ecrin'in amcası ensest içerikli film...

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
SİNEMA TV  | 25.05.2019 10:57 | Son Güncelleme

ATV ekranlarında Müge Anlı'nın sunumuyla yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Ecrin bebek olayıyla ilgili yeni gelişme yaşandı. Ecrin'in amcası cinsel içerikli film geçmişiyle kan dondurdu.

ATV'de yayınlanan Müge Anlı'nın programında Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kaybolan Ecrin bebeğin hala izine ulaşılamadı. Her gün yeni iddiaların gündeme geldiği canlı yayında en önemli şüpheli Ecrin bebeğe cinsel istismarda bulunup öldürdüğü düşünülen üvey amca Özkan Kurnaz'dı. Dün canlı yayında amca Özkan'ın telefonunda çıkan cinsel içerikli fotoğraf kayıtları dikkat çekti.

ANA TEMALAR YEĞEN, KIZ KARDEŞ

Minik Ecrin'in kaybolduğunda telefon kayıtları incelenen üvey amca Özkan'ın internette ziyaret ettiği sitelerin içeriği dikkat çekti. Özkan Kurnaz minik Ecrin kaybolduğunda internette cinsel içerikli görsel aramalarında ana temalar yeğen, yenge, kız kardeş gibi konular üzerinde olduğu belirlendi. Özkan ise bu kayıtlardan bir suçlama olamayacağını söyledi ve suçlamaları reddetti.

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Anahtar Kelimeler:
müge anlı ecrin

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