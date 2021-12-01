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Müge Anlı paylaştı! Hediye gelen oyuncak ayıları bakın ne yaptı?

01.12.2021 10:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

14 sezondur Atv ekranlarında yer alan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ile gündemi belirleyen başarılı televizyoncu ve gazeteci Müge Anlı, sosyal medya paylaşımları ile de sık sık adından söz ettiriyor. Kendisine gelen oyuncak ayıları, kadın sığınma evlerinde kalmak zorunda olan çocuklar için hediye eden Müge Anlı, bu anları Instagram hesabından paylaştı.

Müge Anlı paylaştı! Hediye gelen oyuncak ayıları bakın ne yaptı?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ile zirvedeki yerini koruyan ünlü televiyoncu Müge Anlı, sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.

Kendisine gelen oyuncak ayılarla fotoğrafını paylaşan Anlı, "Kadın sığınma evlerinde kalmak zorunda olan çocuklarımız için oyuncaklarınız gelmeye devam ediyor.Herkese çok teşekkür ediyorum. Yeni hediyelerinizi bekliyorum." notunu düştü.

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Hemen ardından Instagram'ın hikaye kısmından paylaşım yapan Anlı, "Bir kuzum eksikti" notuyla paylaştığı bu kare ile gündeme geldi.

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Ünlü televizyoncunun paylaşımlarına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.

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Müge Anlı
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