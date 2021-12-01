Müge Anlı paylaştı! Hediye gelen oyuncak ayıları bakın ne yaptı?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ile zirvedeki yerini koruyan ünlü televiyoncu Müge Anlı, sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.

Kendisine gelen oyuncak ayılarla fotoğrafını paylaşan Anlı, "Kadın sığınma evlerinde kalmak zorunda olan çocuklarımız için oyuncaklarınız gelmeye devam ediyor.Herkese çok teşekkür ediyorum. Yeni hediyelerinizi bekliyorum." notunu düştü.

Hemen ardından Instagram'ın hikaye kısmından paylaşım yapan Anlı, "Bir kuzum eksikti" notuyla paylaştığı bu kare ile gündeme geldi.

Ünlü televizyoncunun paylaşımlarına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.



