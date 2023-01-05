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Müge Anlı Sinan’ın cinsel içerikli mesajlarını utanarak okudu! ‘Canım çekti…’ Mesajlardaki o cümleye dikkat çekti

05.01.2023 11:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te kayıp Arife Gökçe konusu işlenmeye devam ediyor. İzleyiciler "Arife Gökçe bulundu mu? Arife Gökçe öldü mü?" sorularına yanıt ararken şüphelerin üzerinde yoğunlaştığı Sinan Sardoğan ile ilgili dikkat çeken gelişmeler oluyor. Köyde yaşlı kadınlara cinsel içerikli mesajlar gönderen Sinan'a Müge Anlı da "Bacaklarıma bakma, yararım beynini" diyerek bağırmıştı. Müge Anlı Sinan'ın uygunsuz mesajlarını utanarak okudu ve mesajlardaki bir detaya 'önemli' diyerek dikkat çekti.

Müge Anlı Sinan’ın cinsel içerikli mesajlarını utanarak okudu! ‘Canım çekti…’ Mesajlardaki o cümleye dikkat çekti

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında günlerdir Arife Gökçe’nin kaybolması olayı araştırılıyor. Köydeki yaşlı kadınlara cinsel içerikli mesajlar attığı ortaya çıkan Sinan Sardoğan ile ilgili pek çok ihbar telefonu gelirken şüpheler de üzerinde yoğunlaşmaya devam ediyor. “Arife Gökçe öldü mü?” ve “Arife Gökçe bulundu mu?” sorularına da yanıt aranırken Sinan’ın ATV ekranlarında yayınlanan programdaki çıkışları dikkat çekiyor. Geçtiğimiz günlerde Müge Anlı “Bacaklarıma bakma, yararım beynini” diyerek bağırdığı Sinan’ın, yaşlı kadınlara attığı mesajları Müge Anlı bu defa programda utanarak okudu. Özellikle Anlı, mesajlardaki bir detaya dikkat çekti. İşte Arife Gökçe ve Sinan olayının ayrıntıları…

"BU MESAJLARDA ÇOK ÖNEMLİ BİR ŞEY VAR! GERÇEKTEN OKUMAYA UTANIYORUM"

Müge Anlı “Senin bu attığın mesajlarda çok önemli bir şey var. Bu mesajlar gerçekten size tek kelimesini okuyamayacağım kadar şey… Ama diyorsun ki burada… Bir kara topraktan bahsediyor. Yani gerçekten okumaya utanıyorum. Bir kara topraktan bahsediyorsun. ‘Ne oluyor yani senle beraber olmayınca kara toprak mı oluyor, ne oluyor? Kara toprak, tükenmiyor, tükenmez’ ne demek? İşte bir şey diyor, ‘Canım çekti, kara toprak tükenmiyor, tükenmez’ hadi onu da okuyayım. Ne demek ‘Kara toprak tükenmiyor, tükenmez’?” diye Sinan’a soru sordu.

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Sinan “Kara toprak işte.” diye yanıt verirken Arife Gökçe’nin eşi Fikri Gökçe ise “Bedenin kara toprak olacak, gel beraber olalım” demek istiyor diyerek o mesajlara açıklama getirdi. Müge Anlı ise “Bana hiç öyle gelmiyor, sen anlat Sinan, bırak genç kızı menç kızı. Burada genç kız menç kız yok, annen yaşında insanlar var” dedi.

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"KİMMİŞ BENİM ANNEM?"

Sinan ise “Kimmiş benim annem, benim hiçbir zaman anam olmadı ki o” diye yanıt verdi. Fikri Gökçe ise “Onun için kara toprağa gitti değil mi? Ben de sesleniyorum. Sinan’a güvenip Sinan’ı yargılıyorlar diye, elinde tutan, benim hanımımın ölüsünü dirisini elinde tutan, köyümün eli olan bir kişilerin elinde. Sanmasın ki Sinan’la bu işler bitecek, Sinan işte sona erecek. Zaten mesajlar da öyle geliyor.” şeklinde konuştu. Fikri Gökçe ve ailesine kim olduğu bilinmeyen ve yabancı numaralardan “Arife Gökçe’yi programa çıkıp aramayın” şeklinde mesajlar gelmişti.

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"SİNAN SİLAHTAN ÇOK KORKUYOR"

Müge Anlı da “Fikri abi, o zaman sen de kimden şüpheleniyorsan söyle. Bir düşmanın mı var, seni tehdit eden mi var, bir alacağın mı var?” dedi. Fikri Bey ise “Şüphelendiğim değil. Sinan zaten mesaj atıyor diye bütün suçlar Sinan’ın üstünde kalacak. Hiçbir düşmanım yok. Çıksın benim köylüm, desin ki Fikri ve eşinin şunlarla takıntısı var desin. Yalnız benim köyümden el var. Birilerinin elinde. Köyde yoksa köy dışına çıkardılar. Sinan da şundan korkuyor. Sinan silahtan çok korkuyor. Sinan anca ‘ben etmedim, ben buradayım’. Böyle bir korku verilmiş. Sinan heyecana kapılıyor. Sinan bu insanları bu şekilde gördü. Zaten bana dedi ki ben silahtan çok korkuyorum, bana silahı gösterdiler mi ben bitiyorum. Silahı gösterdiler, ‘Sinan kaybol, biz gidiyoruz seni geri dönüşümüzde bu kadın gibi ederiz.’ Sen bu şeylerin içindesin. Bunları iyice bilen birisin” ifadelerini kullandı.

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Müge Anlı da “Söyle valla, hepimiz de seni alkışlayalım” dedi. Sinan ise “Ben niye böyle bir şey yapacağım. Ben kimi görmüşüm. Ben çalıya gittim.” yanıtını verdi.

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