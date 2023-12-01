MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Müge Anlı "Size çok önemli bir gelişme aktaracağım" diyerek duyurdu! Bedriye Kılıç cinayetinde kan donduran gelişme! Meğer o da suçluymuş

Müge Anlı "Size çok önemli bir gelişme aktaracağım" diyerek duyurdu! Bedriye Kılıç cinayetinde kan donduran gelişme! Meğer o da suçluymuş

01.12.2023 13:56 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müge Anlı, Konya'nın Akşehir ilçesinde, 6 Temmuz 2023 tarihinde kaybolan evli ve 3 çocuk annesi 35 yaşındaki Bedriye Kılıç'ın ölümüne ilişkin flaş gelişmeyi duyurdu. Müge Anlı, "Size çok önemli bir gelişme aktaracağım." dedi. Daha önce gözaltına alınan ve ardından serbest bırakılan kayınpeder Adem Kılıç'a dair yapılan bu açıklama stüdyodaki seyircileri şaşırttı.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ele alınan Bedriye Kılıç cinayeti televizyon izleyicisini ekran başına kilitledi. Konya'nın Akşehir ilçesinde 6 Temmuz 2023 Perşembe günü sırra kadem basan Bedriye Kılıç'ın ailesi ve yakınları, onun eşi tarafından şiddet gördüğünü belirtmiş; çelişkili ifadeler kullanan Tayfur Kılıç ise cinayet itirafı sonrası tutuklanmıştı. Müge Anlı olaya ilişkin yeni gelişmeyi açıkladı.

m1

Ünlü gazeteci, canlı yayında "Size çok önemli bir gelişme aktaracağım." sözleriyle son durumu aktardı.

87

CİNAYETE YARDIM VE YATAKLIK SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Müge Anlı yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Baba Adem Kılıç, oğlunun işlediği cinayete yardım ve yataklık ve ayrıca suça yardım etmek suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi."

99

NE OLMUŞTU?

Olay Konya'nın Akşehir ilçesinde gerçekleşti. Evli ve 3 çocuk annesi 35 yaşındaki Bedriye Kılıç, 6 Temmuz 2023 Perşembe günü kayıplara karıştı.

5878233

TELEVİZYON KANALINA RÖPORTAJ VERDİĞİ İÇİN ÖLDÜRDÜĞÜ İDDİA EDİLDİ

Bedriye Kılıç'ın ailesi ve yakınları kadının eşi tarafından yıllarca eziyet gördüğünü belirtti. Tayfur Kılıç'ın Bedriye Kılıç'ı bir televizyon kanalına röportaj verdiği için öldürdüğü öne sürüldü. Tayfur Bey'in bir hafta sonra pavyona gittiği, mekanda çalışan kadınlarla birlikte alkol alıp eğlendiği ortaya çıktı.

101

CANLI YAYINA GELEN TELEFON OLAYIN SEYRİNİ DEĞİŞTİRDİ

Canlı yayına gelen telefon sonrası şüphe okları yalnız Tayfur Kılıç'a değil babası Adem Kılıç'a da çevrildi. Tayfur Bey'in olay günü babasının evine gittiği öğrenildi.

GELİNİNE 'DANGALAK' DEMİŞTİ!

Kayınpeder ise şüpheli şekilde ortadan kaybolan gelini için dangalak ifadesini kullandı. Talihsiz kadının kaybının 115. gününde Tayfur Kılıç'tan cinayet itirafı geldi.

0800

"EŞİMİ BOĞARAK ÖLDÜRDÜM!"

Tayfur Kılıç sorgusunda şu ifadeleri kullandı:

"Eşimin telefonuna sürekli mesajlar geliyordu. Kıskançlık nedeniyle kavga ettik. Evde eşimi boğarak öldürdüm.Sonra cesedini otomobile taşıyıp, Akşehir-Isparta karayolu üzerinde dağlık bir alandaki uçuruma attım."

2000

Namus meselesi nedeniyle eşini öldürdüğünü söyleyen Tayfur Kılıç'ın sorgu sırasında cinayeti nasıl işlediğini itiraf etmesi ağızları açık bıraktı.

Mynet’te ilginizi çeken kategorileri özelleştirin ve kendiniz için kişiselleştirin…


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Laz Kızı'ndan sonra 'Donsuz Kelly!' TikTok'ta şoke eden paylaşımlar'Laz Kızı'ndan sonra 'Donsuz Kelly!' TikTok'ta şoke eden paylaşımlar
Doğum günü tarzı olay oldu! Şıklığının bedeli dudak uçuklattıDoğum günü tarzı olay oldu! Şıklığının bedeli dudak uçuklattı
Göğüslerini büyütünce eleştirilmişti! "Bugün çıplak olmalıyım"Göğüslerini büyütünce eleştirilmişti! "Bugün çıplak olmalıyım"
Anahtar Kelimeler:
Müge Anlı Müge Anlı ile Tatlı Sert müge anlı canlı müge anlı canlı yayın bedriye kılıç anne yaşında ele gününde
En Çok Okunan Haberler
Akşener ittifak için o tarihi işaret etti: 'Gündeme getireceğiz'

Akşener ittifak için o tarihi işaret etti: 'Gündeme getireceğiz'

Kim bu Kapalıçarşı tefecisi? Seçil Erzan 'korkuyorum' demişti

Kim bu Kapalıçarşı tefecisi? Seçil Erzan 'korkuyorum' demişti

Asgari ücret zammına 'yerel seçim' ayarı! Erdoğan için 'şok hamle yapabilir' iddiası

Asgari ücret zammına 'yerel seçim' ayarı! Erdoğan için 'şok hamle yapabilir' iddiası

Tüm araba markaları tehlikeye girdi!

Tüm araba markaları tehlikeye girdi!

Galatasaray'ı 90+3. dakikada yaktı!

Galatasaray'ı 90+3. dakikada yaktı!

İstanbul için sürpriz hamle! 'Bahçeli' ve 'Soylu' ayrıntısı

İstanbul için sürpriz hamle! 'Bahçeli' ve 'Soylu' ayrıntısı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Taksi şoförünü ormanlık alana götürerek astılar! Cinayeti savundular

Taksi şoförünü ormanlık alana götürerek astılar! Cinayeti savundular

Çok satanlarda ilk sırada! Columbia Woodburn 2 ile konfora adım atın

Çok satanlarda ilk sırada! Columbia Woodburn 2 ile konfora adım atın

Evden kaçan 14 yaşındaki kızla ilişkilerini savundu

Evden kaçan 14 yaşındaki kızla ilişkilerini savundu

Beynine saplanmış yemek çubukları buldu! Kendisi de inanamadı

Beynine saplanmış yemek çubukları buldu! Kendisi de inanamadı

Suya ve rüzgara karşı dayanıklı, ekstra hafif, ultra konforlu!

Suya ve rüzgara karşı dayanıklı, ekstra hafif, ultra konforlu!

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.