Müge Anlı "Size çok önemli bir gelişme aktaracağım" diyerek duyurdu! Bedriye Kılıç cinayetinde kan donduran gelişme! Meğer o da suçluymuş

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ele alınan Bedriye Kılıç cinayeti televizyon izleyicisini ekran başına kilitledi. Konya'nın Akşehir ilçesinde 6 Temmuz 2023 Perşembe günü sırra kadem basan Bedriye Kılıç'ın ailesi ve yakınları, onun eşi tarafından şiddet gördüğünü belirtmiş; çelişkili ifadeler kullanan Tayfur Kılıç ise cinayet itirafı sonrası tutuklanmıştı. Müge Anlı olaya ilişkin yeni gelişmeyi açıkladı.

Ünlü gazeteci, canlı yayında "Size çok önemli bir gelişme aktaracağım." sözleriyle son durumu aktardı.

CİNAYETE YARDIM VE YATAKLIK SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Müge Anlı yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Baba Adem Kılıç, oğlunun işlediği cinayete yardım ve yataklık ve ayrıca suça yardım etmek suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi."

NE OLMUŞTU?

Olay Konya'nın Akşehir ilçesinde gerçekleşti. Evli ve 3 çocuk annesi 35 yaşındaki Bedriye Kılıç, 6 Temmuz 2023 Perşembe günü kayıplara karıştı.

TELEVİZYON KANALINA RÖPORTAJ VERDİĞİ İÇİN ÖLDÜRDÜĞÜ İDDİA EDİLDİ

Bedriye Kılıç'ın ailesi ve yakınları kadının eşi tarafından yıllarca eziyet gördüğünü belirtti. Tayfur Kılıç'ın Bedriye Kılıç'ı bir televizyon kanalına röportaj verdiği için öldürdüğü öne sürüldü. Tayfur Bey'in bir hafta sonra pavyona gittiği, mekanda çalışan kadınlarla birlikte alkol alıp eğlendiği ortaya çıktı.

CANLI YAYINA GELEN TELEFON OLAYIN SEYRİNİ DEĞİŞTİRDİ

Canlı yayına gelen telefon sonrası şüphe okları yalnız Tayfur Kılıç'a değil babası Adem Kılıç'a da çevrildi. Tayfur Bey'in olay günü babasının evine gittiği öğrenildi.

GELİNİNE 'DANGALAK' DEMİŞTİ!

Kayınpeder ise şüpheli şekilde ortadan kaybolan gelini için dangalak ifadesini kullandı. Talihsiz kadının kaybının 115. gününde Tayfur Kılıç'tan cinayet itirafı geldi.

"EŞİMİ BOĞARAK ÖLDÜRDÜM!"

Tayfur Kılıç sorgusunda şu ifadeleri kullandı:

"Eşimin telefonuna sürekli mesajlar geliyordu. Kıskançlık nedeniyle kavga ettik. Evde eşimi boğarak öldürdüm.Sonra cesedini otomobile taşıyıp, Akşehir-Isparta karayolu üzerinde dağlık bir alandaki uçuruma attım."

Namus meselesi nedeniyle eşini öldürdüğünü söyleyen Tayfur Kılıç'ın sorgu sırasında cinayeti nasıl işlediğini itiraf etmesi ağızları açık bıraktı.





